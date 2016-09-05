轉匯風險高 國銀承作縮手

2016-09-05

〔記者廖千瑩、王孟倫／台北報導〕兆豐銀紐約分行因違反美國反洗錢法遭重罰，引發政治風暴，國銀無不人人自危、提高警戒，除了加強落實「認識客戶」（ＫＹＣ）外，海外分行業務也力求單純化，部分公股行庫美國分行擬不再擔任轉匯角色，且若發現客戶匯款有疑慮，「銀行寧可少做一筆生意，也不想再生事端」。

海外分行業務單純化 彰銀已取消

以彰銀為例，彰銀位於美國的紐約分行、洛杉磯分行，一年多前不再處理轉匯業務，取消中介角色，而交給美國當地的大銀行來做，以避免誤踩法令遵循紅線；華南銀行也正研議是否取消美國分行轉匯業務。

國銀主管指出，兆豐銀紐約分行很明顯是未能落實法遵，遭到巴拿馬分行退匯，竟然沒依規定申報而遭美重罰；兆豐銀捅了大樓子，勢必會波及整體國銀。

該主管直言，在一些洗錢防制要求嚴格的國家，有的國銀海外分行將會調整部分業務內容，避免不必要麻煩，尤其，未來金管會對海外分行的控管將更嚴格，使得經營海外分行的成本相對增加。

不過，玉山銀行認為，各國政府對金融機構反洗錢工作的要求越來越嚴格，絕對是不可避免趨勢，國銀要打亞洲盃、布局海外市場，內稽內控或法令遵循非常重要，不能只想著如何業務擴展。

為強化洗錢防制工作，二○一五年玉山銀已成立專職的「反洗錢部門」，該部門有十多位人員，超過半數有「國際反洗錢師」（ＣＡＭＳ）的證照。玉山銀強調，銀行業者投入與建置相關法遵成本，有助於健全經營與風險控管，這絕對是必要的。