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金管會再批兆豐 去年未妥善處理

2016-09-05

〔記者王孟倫／台北報導〕兆豐銀遭美裁罰案，金管會繼上週五點名兆豐有六大缺失後，昨再度發布新聞稿，除說明兆豐銀遭美方裁罰前之處理經過，並直指兆豐「若於去年即妥善處理，應不至於演變為現今狀況」。

兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）重罰，引發外界不滿，更掀起政治風暴。金管會昨重申，「將釐清並追究相關人員責任，不容金融紀律因此崩壞」；另指出，兆豐在相關單位協助下與美方溝通爭取緩衝協商的時間，並在這段時間內，由兆豐委託律師與ＤＦＳ達成協議、得以降低罰款，並符合董事會運作及上市公司重大資訊揭露規定，以維持金融穩定。金管會也強調，兆豐若於去年即妥善處理，應不至於演變為現今狀況。

至於外界質疑金管會處理與反應太慢，更未能及時啟動調查，恐使兆豐銀有時間隱匿資料；金管會說明，因為在八月十九日兆豐銀與ＤＦＳ簽署合意處分令前，尚無法確定處分令內容，必須等取得處分內容且進行查處，才能毋枉毋縱。

金管會表示，兆豐依規定對每筆交易均應留存憑證資料，且業經ＤＦＳ檢查，不會有未及時調查而隱匿資料之情形；後續也會依行政院督導小組意見，一定會在最短時間內查明真相，並追究相關人員責任。

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  • 金管會批兆豐「若於去年即妥善處理，應不至於演變為現今狀況」。（記者黃耀徵攝）

    金管會批兆豐「若於去年即妥善處理，應不至於演變為現今狀況」。（記者黃耀徵攝）

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