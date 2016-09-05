金管會補破網 研議強化法遵措施
2016-09-05
相關措施修訂 預計一個月出爐
〔記者王孟倫／台北報導〕兆豐銀美國紐約分行被美國金融監理機關重罰，讓外界對國銀反洗錢防制與法遵產生重大質疑；金管會官員表示，已研議多項強化銀行法遵之措施，包括海外分行法遵主管須專職專任、海外分行對當地主管機關之函令回報時間擬縮短、推動反洗錢防制人員專業證照及強化教育訓練等。
金管會指出，相關措施將定於修訂後的《金控及銀行內部控制及稽核制度實施辦法》，預計一個月可以出爐。
海外分行法遵主管 須專職專任
首先是海外分行法遵主管不得兼任。金管會官員指出，目前規定金控或銀行總行須設置「法遵長」，其職等等同於副總經理且專任專職，但分行沒有這樣規定；因此許多銀行考量成本因素，海外分行的法遵主管同時兼任業務工作，但這就容易產生利益衝突問題。未來將要求海外分行的法遵主管也須專職專任。
其次是海外分行重大案件之通報時間，擬由現行的兩個月縮短。官員指出，以兆豐銀遭美裁罰案為例，兆豐銀紐約分行收到美方金檢報告後，於三月函覆改善計畫，並於五月把「中譯本」函送金管會；雖然符合兩個月內通報的規定，但外界抨擊兆豐銀通報時間太慢太晚，才導致事情擴大惡化。
重大案件通報 擬由兩個月縮短
對此，官員表示，未來若有重大事件，例如被當地監理機關裁定未落實反洗錢防制等，海外分行通報時間必須縮短。
第三為推動法遵專業證照。我國銀行法遵人員並沒有證照要求，未來金管會擬要求必須通過測驗、考取證照後，才能擔任法遵人員；相關測驗擬委由金融研訓院辦理。
第四為強化教育訓練。目前銀行法遵人員每年必須受訓至少十五小時，訓練內容包含新修正法令、新種業務或新種金融商品。未來將延長教育訓練的時間，特別在海外分行部分，將要求參加當地主管機關舉辦的法遵教育訓練，以熟悉當地法令。
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