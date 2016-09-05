陳來助轉戰健康事業 竹科開養生餐廳
記者洪友芳／專題報導
面板大廠友達光電前總經理陳來助，近年來轉戰投入健康產業的擘劃與經營，並在竹科管理局舊有公務車保修廠地，開設養生的「車庫餐廳」，嚴選台灣在地農產品烹調，期許讓竹科人吃得安心、安全，其中以陳來助同屬清大的校友最為捧場。
2010年，陳來助擔任友達總經理，與副董事長陳炫彬等人赴美國，為友達「反托拉斯案」出庭作證，沒想到護照遭美國法院沒收，被管制出境達20個月，此官司案曾轟動國際業界。
從美國回來後，陳來助興起轉行的想法，因緣際會跟鳳梨酥知名品牌微熱山丘創辦人許銘仁結識，由於彼此對開創台灣農業新未來的理念契合，陳來助加入微熱山丘團隊2年，先後擔任顧問、執行長職務，科技人與食品業者的異業攜手合作，為微熱山丘注入科技化經營管理思維、跨足日本等國際市場新經營觸角，在在都被引為美談。
為做一些更有意義的事情，去年，陳來助結合觸控面板宸鴻董事長江朝慶、董事江明憲等人創立「天來創新生活產業」集團控股公司，投入大健康產業的擘劃與經營，鎖定健康、樂活、安老與科技四大塊，期望以台灣的技術、資源、研發與整合能力，從台灣出發，放眼華人市場，提供台灣與華人消費者更好、更適合的生活選擇。
在健康這板塊，陳來助與智邦科技創辦人之一的盧崑瑞，共組夸克國際公司，去年9月在竹科管理局後面的原汽車保修廠，開設「車庫餐廳」，為老建物賦予新生命，內部呈現現代簡約的人文空間，提供竹科人健康餐食文化的新選擇，夸克國際執行長邱芝榕曾在友達任職10年，她說，餐廳餐食嚴選台灣自然農法栽種食材，用心烹調，希望快節奏與高壓力的竹科人，到車庫餐廳用餐都能放慢步調，嘗到最健康的真實美味，也可認識更多台灣在地的農產食材內涵。
「車庫餐廳」開業近一年來，營運漸入佳境，除了健康雙主食的特色套餐、網路銷售農產品吸引顧客之外，還針對竹科各公司特有下午茶員工福利，供應限量刈包結合無糖高山紅茶套餐，已成為竹科許多公司員工聚餐、開會兼吃飯的包場好去處；盧崑瑞、陳來助皆是清大校友，清大校友會聚餐或清大校友簽約特約廠商也都熱中選擇「車庫餐廳」，有校友的加持，難怪「車庫餐廳」營運漸入佳境。
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標題：陳來助轉戰健康事業 竹科開養生餐廳
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