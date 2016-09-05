民眾仍愛實體銀行 美金融業難瘦身

2016-09-05

編譯盧永山／特譯

路透報導，儘管線上金融日益普及，但美國民眾仍習慣光顧距離住家最近的分行，辦理支票存兌等業務，使得各大銀行想要裁減分行，努力瘦身的行動變得困難。

根據美國聯邦存保公司（FDIC）的資料，從2009年創下高峰以來，美國各銀行已縮減分行數量6%，截至去年底為止，各銀行的分行數量達9萬3283家，為10年來最少。但檢視過這份資料的分析師指出，各銀行應更努力縮減分行，以抵銷低利率和監管要求對營收的壓力。

分行關閉 營收傷害很大

即便2009年以來銀行業的整體資產成長，FDIC擔保的銀行家數已大減逾25%，意味美國各銀行仍有很大空間整併分行。但銀行業主管表示，分行對於爭取新客戶和承攬更多業務仍非常重要，關閉分行對營收的傷害，將大於所降低的成本。

富國銀行自動提款機和儲存策略部門主管威靈（Jonathan Velline）表示：「我們的客戶仍想親自臨櫃，他們仍定期來分行，並使用自動提款機。」

很多銀行業人士也持相同看法，他們表示，線上金融可補充傳統服務之不足，但很少銀行進行全面數位化。

根據國際貨幣基金（IMF）調整人口後的資料，美國銀行業在瘦身的積極性方面在已開發國家中處於中段班，美國銀行業比德國、法國或加拿大同業關閉相對多的分行，但不像希臘、愛爾蘭、西班牙或義大利同業那樣多。

存兌支票 客戶需到銀行

諮詢公司Novantas總經理史皮特勒（Rick Spitler）表示，美國銀行業不願關閉分行的原因之一在於，很多客戶仍常常使用支票，需要到分行進行存兌。

FDIC首席經濟學家布朗（Richard Brown）表示，他經常會心生疑問，美國已經有行動金融和高科技金融了，為何銀行業還要設那麼多分行，但顯然消費者仍需要分行，分行被視為恐龍，應該裁撤的說法，似乎有點過度了。

不過，對美國各銀行而言，透過裁撤分行來降低成本，似乎變得更為急迫。

Mercator顧問集團分析師歐布萊恩（Ed O’Brien）表示，設立1間分行的成本約200萬至400萬美元，每年的營運成本介於20萬至4萬美元之間。對於分行多半設在市中心的大型銀行而言，擁有數千家分行的成本可能變得非常高。

例如，在鄰近曼哈頓賓夕法尼亞車站的8個街區就有14家銀行的分行，包括Astoria銀行、蘋果銀行、Capital One、花旗銀行、匯豐銀行、PNC、道明銀行（TD Bank）、Sterling國民銀行、富國銀行、美國銀行2家分行、3家摩根大通分行。

但銀行主管表示，在激烈競爭的市場，他們不能離最好的客戶太遠。

美國最大銀行摩根大通主管表示，每家分行每年約賺100萬美元，但要花10年時間才能發揮全部潛能。摩根大通會定期檢查各分行的客流量，以及辦理何種業務，以決定此分行是否能繼續營業、應該關閉或縮減營運。

摩根大通從2013年以來已關閉265家分行，約佔總分行數近5%。但摩根大通客戶和社區金融主管史密斯（Gordon Smith）表示，分行對該行與客戶維持關係仍非常重要，分行是賣各種金融產品和服務給客戶的最佳管道。

美國合眾銀行（US Bancorp）社區金融主管艾爾莫（John Elmore）表示，分行對小型企業尤其重要，他們需要頻繁地存現金，更喜歡私下協商貸款，或者想要一些策略建議。