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賀眾堅持專注 永遠只做水的事

2016-09-05

記者卓怡君／專題報導

賀眾總經理王志耀身為家中長子，克紹箕裘成為再自然不過的使命，18歲就跟在父親王日泰身邊見習，王志耀說，父親最偉大的身教就是踏實專注，這一點深深影響他，一晃眼，近半個世紀以來，他只堅持做好一件事，就是做出純淨的好水，就算他未來把棒子交給下一代，賀眾只做好「水」的事，這點永遠不會改變。

在王志耀的身上，可以充分感受到台灣老一輩令人尊敬的特質，像是勤奮、踏實、謙遜、負責、溫情，賀眾員工流動率僅有1~2%，從這個數字就可以看出賀眾對待員工肯定有獨特之處，在賀眾隨處可見年資15年以上的員工，至於領退休金的員工，王志耀說：「多到我都數不清了。」

退休員工回聘率高達95%

此外，退休員工回聘率高達95%，就是王志耀心疼員工才50多歲屆齡退休，卻去當大樓管理員，於是他就回聘這些資深員工，而且飲水機相關知識相當專業，重新培養員工曠日廢時，回聘員工可說是雙贏。

王志耀故意酷酷地說：「我是個嚴厲又龜毛的老闆，連員工下班後的私生活都要管！」賀眾創立以來，從未遲發薪水，讓員工有足夠的安全感，公司只要業績好，馬上就會發獎金、調薪，尤其王志耀堅持不交際應酬，希望員工下班就要回家吃晚飯，享有正常的家庭生活，有時他在晚上8點打電話給員工，若發現員工當時不在家，隔天必定會追問他人在哪，這種會幫員工老婆查勤的老闆實在令人絕倒。

一生致力「水」事業，王志耀對事業的想法也像水一樣透明、單純，賀眾成立已有62年，一直在水的領域打轉，在企業多角化的浪潮中，好多朋友常建議王志耀多角化經營，並且笑他笨，但王志耀從未考慮過離開水的本業，他說，從父親身上學到的就是要踏實經營，許多企業致力追求快速的高成長，但他拒絕暴發式成長，他認為，暴發式成長對企業很危險，「企業不論大小，活得好、活得久比較重要。」王志耀做了這樣的結語，再次展現他對踏實的堅持信念。

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  • 賀眾在民國59年到五股設廠，自行研發生產飲水機。 （賀眾提供）

    賀眾在民國59年到五股設廠，自行研發生產飲水機。 （賀眾提供）

  • 經過一甲子的努力，賀眾牌飲水機已是全台市佔率最高的品牌。（賀眾提供）

    經過一甲子的努力，賀眾牌飲水機已是全台市佔率最高的品牌。（賀眾提供）

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