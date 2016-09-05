第三代美女千金接班 飲水機變時尚
記者卓怡君／專題報導
飲水機造型常是方方呆呆，沒有美感可言，但賀眾飲水機這2年外觀越來越時尚，原來幕後操盤手就是第3代千金王艾苓，王艾苓專攻國際時尚品牌行銷，曾在LVMH集團工作，加入賀眾後，把時尚元素注入阿公時代創立的老品牌，並將家用部門擴大獨立，希望賀眾從公眾場所的茶水間，進一步走向各家各戶，讓更多人可以時時刻刻喝到乾淨的水。
沒想過要女兒接班
賀眾總經理王志耀有3個女兒，王志耀說，從沒想過要女兒接班，從小就讓她們自由發展，念什麼科系他也沒意見，只要求女兒為自己的選擇負責，當2女兒王艾苓打電話告訴他要到賀眾上班，真的令他又驚又喜，現在3女兒也在公司負責行政工作，2個女兒的表現他很滿意。
外界很好奇，王艾苓學的是時尚品牌行銷，每天可以和漂亮又精緻的精品為伍，回到賀眾是不是長輩施壓，王艾苓說，父親從小教育就很自由，也從未叫她們3姊妹要接班，她純粹是覺得賀眾這麼好的牌子，若沒有傳承下去真的很可惜，於是決定離開LVMH，進入賀眾從頭學起，希望可以把這個牌子推到更多人的家裡，並且走向國際。
王艾苓回想，進賀眾上班的第1天，父親就給她1張桌子、1台電腦和1支電話，到現在已經快6年了，父親從未交代她任何一件工作，全部由她自己發揮，王艾苓也沒讓父親失望，成功把市場推到個人家庭，她每天至少花1小時請資深員工教導她飲水機以及水的相關知識，直到現在她還是保持這個習慣，王艾苓說，水的知識真的非常複雜，永遠都學不完。
市面上飲水機的功能、效用琳琅滿目，購物台常把飲水機說得天花亂墜，甚至號稱有治病效果，對此，王艾苓相當不以為然，王艾苓強調，賀眾員工訓練第1課就是「乾淨的水就是最好的水」，水就是解渴，幫助身體代謝，賀眾絕不誇大，更不耍噱頭，謹守踏實的本份，只為消費者提供乾淨好水。
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標題：第三代美女千金接班 飲水機變時尚
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