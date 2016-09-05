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茶水間之王賀眾 全台人都喝過它的水

2016-09-05

記者卓怡君／專題報導

「鈴~~下課鈴聲響起，操場上一批批學生你推我擠，衝向最近的飲水機，低頭猛灌。」這是許多台灣人的童年回憶，這些飲水機全部都是賀眾牌，過去60年以來，幾乎全台灣的人都喝過賀眾的水，走進學校、政府機關、醫療院所、機場都可以看到賀眾牌飲水機靜靜佇立在一角，賀眾牌飲水機全由台灣自行研發和製造，可說是台灣人不折不扣的驕傲。

空軍退役 自行研發製造

賀眾創辦人王日泰原是職業軍人，隨著空軍來到台灣，退役後到飛虎將軍陳納德的民航公司工作，負責修理飛機零件，隨後在民國43年，自行創業開了一家電器維修行，幫駐台的美軍維修冷氣、冰箱，對於電機、機械有天份的王日泰，看到美國飲水機，覺得很有趣，每日閒暇就拆解美國廢棄的飲水機，花了好幾年拚拚又湊湊，終於做出具有冷熱水與簡單過濾功能的飲水機，非常陽春，卻也是亞洲第1台飲水機，成為賀眾飲水機事業的始點，那一年是民國53年。

賀眾總經理王志耀回憶，父親推出第1台飲水機，訂價是新台幣8000元，對一般民眾是超級的奢侈品，到公家單位推廣銷售更是困難，因為公家單位都配有茶水工，負責為茶壺加水、清潔等工作，茶水工1個月的薪水只要600元，飲水機第1年只賣出18台，客戶清一色是外商企業，之後好多年，每年銷售台數一直維持數十台，等於1個月只能賣出2、3台，客戶都是外商，台灣人對飲水機陌生，接受度低，一直無法突破，王志耀搖著頭說：「為了賣飲水機，常常擔心到夜不成眠。」

民國60年，賀眾飲水機事業終於迎來期待已久的春天，當年王志耀22歲，正在服兵役，收到父親寫來的家書，父親告訴他接到有史以來第1筆公家單位訂單，台灣大學決定購買24台飲水機，這對賀眾來說是一大突破，終於有台灣公家單位了解飲水機，並願意購買，讓賀眾在公家單位漸漸打開知名度。

飲水衛生 賀眾準備好了

緊接著，政府推動10大建設，台灣經濟快速起飛，政府制定公共飲水的衛生管理標準，飲水機成為校園採購項目之一，技術和產品早已準備好了的賀眾，等的就是這一刻，馬上抓住這個大好時機，把飲水機順利推到各學校機關，賀眾營運伴隨著台灣經濟一起躍升，攀向高峰，1個月銷量高達150台，成長高達百倍之多，訂單多到應接不暇。

王志耀想起當年銷售盛況，一切仍是歷歷在目，心中充滿感動，他說：「那時候一天到晚都要加班，真是前所未有的美好時光，員工還爭著跟排班主管搶加班時段，每個人都好勤奮，想多賺一些錢。」他到現在一直都很感謝那段時間員工同心協力幫忙，讓賀眾的飲水機迅速遍及全台各大公共場所。

花了3年 才獲台塑採用

打入學校與政府機關後，王志耀把開發重點轉向一般企業，王志耀回想，台塑集團當時已是台灣大企業，全台據點眾多，他很想把飲水機賣進台塑，但台塑內部採購考核非常嚴格，當年沒有電腦可以打字，他就手寫產品資料，請人打字排版，印成一本本簡報，介紹自家的飲水機，並把飲水機裝在台塑許多主管辦公室門口，讓大家免費試用，花了3年的時間終於獲得台塑採用，有了台塑這個指標客戶，眾多中小企業訂單也就相對輕鬆入袋。

龍頭地位 市佔率逾50%

現在賀眾站穩台灣商用市場飲水機龍頭地位，市佔率超越50%以上，隨著產品與技術不斷演進，現在賀眾不只要做商用飲水機龍頭，更準備發揮一甲子的厚實功力，走進更多家庭，關心大家喝水的事！

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  • 這台賀眾牌飲水機機種是五、六年級生小時候最常看到的飲水機，造型簡單，有冷水與熱水兩個出水管。 （賀眾提供）

    這台賀眾牌飲水機機種是五、六年級生小時候最常看到的飲水機，造型簡單，有冷水與熱水兩個出水管。 （賀眾提供）

  • 故總統蔣經國（前排左二）曾到賀眾工廠參觀。 （賀眾提供）

    故總統蔣經國（前排左二）曾到賀眾工廠參觀。 （賀眾提供）

  • 賀眾飲水機當年生產線。 （賀眾提供）

    賀眾飲水機當年生產線。 （賀眾提供）

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