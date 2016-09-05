日立冷氣 蟬聯天下企業公民獎

2016-09-05

〔記者高嘉和／台北報導〕身為變頻空調領導者的日立冷氣，深耕台灣超過半世紀以來，致力提供消費者最高品質的空調產品與服務之外，更深刻了解企業經營具備CSR意識，才能讓我們生活的這塊土地變得更加美好。

日立冷氣秉持「取之台灣、用之台灣」的回饋精神，既深且廣地從教育、體育及慈善公益等多元面向，以實際作為關心台灣，積極實踐企業承諾、社會參與及環境保護，連續5年獲得天下企業公民獎，更連續第2年蟬聯外商企業第一名，優異表現再次受到最高肯定。

日立冷氣引領台灣空調產業發展，不僅做好冷氣，更深耕人才培育，為空調產業注入源源不絕的活力與新血！每年提供全國空調相關科系，超過180名學子獎助學金；與大學冷凍空調系建教合作，安排學生至工廠實地受訓實習，達成產學雙贏，因此榮獲輪調式建教合作優良單位；贊助學生參加被譽為技能界奧林匹克的國際技能競賽，獲得金牌，為台爭光。

此外，更斥資近億元經費、設備與場地，與台北科技大學共創「智慧空調研發與體驗中心」，合作推動新世代智慧空調的運用與發展，為台灣空調產業厚植實力。

除持續投資在地專業人才，日立冷氣不遺餘力地讓家園更加美好，扎根台灣、放眼世界。

連續8年舉辦日立慈善盃女子高爾夫菁英賽並捐出所得，為長期缺乏資源的台灣公益團體挹注更多能量。

此外，長期支持各項在台灣舉行的國際體育與文化盛事，如Challenge Taiwan鐵人三項、國際自由車環台賽、中華台北羽球公開賽，並持續贊助對國際宣揚台灣傳統節慶文化及各式藝文活動，努力提升台灣在國際舞台上的能見度，讓世界看見台灣。

作為變頻空調第一領導品牌，日立冷氣了解，唯有堅守「珍愛地球、深耕台灣」的企業理念，追求企業永續經營，持續回饋社會，為社會帶來正面價值，共創幸福溫度，才是對國人長久以來的支持與信賴最大的回報。