| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

〈熱門族群〉走過鬼月 汽車股還是卡卡

2016-09-05

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車類股上週股價呈現開高走低的走勢，國泰證期顧問處表示，汽車類股指數後續若無法站回月線之上，短線股價將維持整理格局。

車市雙雄之一的和泰車（2207）今年7月引進SIENNA 7人座MPV（多功能休旅車），第4季也將引進Wish車型的接班車款Sienta國產化，預估全年可順利達成年銷量13萬輛的目標。

至於裕日車（2227）第3季動作頻頻，不僅引進日產（NISSAN）第一輛油電混合車Murano Hybrid豪華跑旅登台，本週也將開賣日產頂級跑車GT-R小改款及INFINITI QX60 7人座豪華休旅車。

法人預估，裕日車今年全年新車銷售量將達4.35萬輛，轉投資的東風日產今年挹注獲利預估將持平，全年稅後淨利將挑戰45億元，每股稅後盈餘15元，較去年同期成長近1成。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，汽車類股上週股價開高走低，類股週線收黑且K線留下長上影線，從K線來看，近期類股逢高調節賣壓加重。

廣告
  • 和泰車。

    和泰車。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 和泰車 汽車股 熱門族群
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：〈熱門族群〉走過鬼月 汽車股還是卡卡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.