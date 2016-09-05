〈熱門族群〉走過鬼月 汽車股還是卡卡

2016-09-05

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車類股上週股價呈現開高走低的走勢，國泰證期顧問處表示，汽車類股指數後續若無法站回月線之上，短線股價將維持整理格局。

車市雙雄之一的和泰車（2207）今年7月引進SIENNA 7人座MPV（多功能休旅車），第4季也將引進Wish車型的接班車款Sienta國產化，預估全年可順利達成年銷量13萬輛的目標。

至於裕日車（2227）第3季動作頻頻，不僅引進日產（NISSAN）第一輛油電混合車Murano Hybrid豪華跑旅登台，本週也將開賣日產頂級跑車GT-R小改款及INFINITI QX60 7人座豪華休旅車。

法人預估，裕日車今年全年新車銷售量將達4.35萬輛，轉投資的東風日產今年挹注獲利預估將持平，全年稅後淨利將挑戰45億元，每股稅後盈餘15元，較去年同期成長近1成。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，汽車類股上週股價開高走低，類股週線收黑且K線留下長上影線，從K線來看，近期類股逢高調節賣壓加重。