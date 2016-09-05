〈熱門族群〉IC設計各擁題材 Q3營運發光

2016-09-05

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計族群進入第3季傳統旺季，加上蘋果及各中國手機大廠新機齊發，相關新應用成為盤面焦點，法人建議，IC設計各擁題材，第3季營收有機會再攻頂，股價可望有所表現，可多留意Type-C、快速充電、USB 3.1等個股。

祥碩（5269）近期股價飆漲，兩個月來大漲逾50%，主要是祥碩今年有轉機題材，為超微代工的訂單將在今年發酵，加上領先推出USB 3.1 Gen2的主控端控制IC，配合英特爾Kaby Lake處理器平台出貨，祥碩7月合併營收1.41億元，年成長率高達32.49％，第3季營運可望創下亮眼成績。

偉詮電（2436）營運亦明顯轉強，7月合併營收衝上近兩年新高，主要來自POS機、遊戲機、Type-C三大產品線出貨放大，第3季進入傳統旺季，偉詮電抱持樂觀態度，看好營運可望再向上成長。偉詮電指出，POS機因中國去年底開始進入換機潮，將持續到今年，至於Type-C相關產品5、6月起放量，也是今年一大成長動能，環車影像（AVM）由車前市場轉進車後市場，預計第4季開始放量。

此外，中國智慧型手機市場需求強勁，聯發科（2454）手機晶片出貨將延續至年底，聯發科8月合併營收可望再創新高，敦泰（3545）、義隆電（2458）8月營收也備受期待。