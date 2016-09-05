〈熱門族群〉中資三安成全球LED晶片龍頭 台廠剉咧等
〔記者羅倩宜／台北報導〕LED磊晶大廠晶電（2448）近期營運谷底翻身，第三季獲利可望轉正；不過元大投顧表示，中國磊晶廠三安，今年營收將逼近9.5億美元，超越晶電的8.2億美元，成為全球最大LED晶片出貨商。另LED價格近期也由中廠主導，三安及封裝廠木林森均有調漲，價差與台廠拉近，法人認為下游封裝價格將隨之走高，億光（2393）受惠。
晶電去年減產瘦身奏效，第二季營收止穩，6、7月已連續兩個月業績較去年同期成長。近期傳出中國對手三安調漲晶片價格，業界解讀為有助穩定市場秩序，減緩殺價競爭。三安近期漲價僅針對特定產品，漲幅約5-10%，並非全面性調漲，與晶電的價差從原本的20％縮小至10%。
法人指出，兩岸晶片價差縮小，可減輕晶電面對價格及維持市占率壓力，也可挑單生產，改善獲利；晶電目前已連虧5季，毛利率在第二季轉正，本季將挑戰損平。
不過今年上半年晶電為調整體質，減產2成以上，同期三安則擴產2成，並取得更多機台補助。這波產能上的此消彼長，反映在營收上，三安Q2營收季增36%、年增17%；晶電Q2季增8%、年減3%。
按此態勢發展，業界認為，今年三安超越晶電成為全球晶片一哥幾成定局。元大投顧預估，三安2016年營收將達9.5億美元，全球市占率約25-30%；2015年三安營收7.31億美元、晶電約8.02億美元。
在封裝廠方面，由於晶圓占封裝銷貨成本約5成，上游晶圓調漲，引發市場疑慮，認為將加重封裝業者成本壓力。不過法人指出，根據過去經驗，2010年晶圓價格走揚，億光等大型封裝廠具備轉嫁成本能力，並適度調整產品組合，毛利率及獲利皆創高。因此即使上游原料調漲，大型封裝廠獲利受創有限，可以預見封裝價格近期內將隨之水漲船高。
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