〈熱門族群〉連接線材廠單兵點火 小兵立大功

2016-09-05

〔記者陳永吉／台北報導〕加權指數在大型股熄火下，資金流入小型股，上週連接器、線材廠股價活蹦亂跳，表現不落人後，包括凡甲（3526）、萬泰科（6190）、鎰勝（6115）、鴻碩（3526）等，股價頻創波段新高，小兵立大功。

凡甲因股價漲幅高，上週公布自結7月損益，結果7月營收與6月相當，但獲利卻大幅成長，單月獲利4400萬元，月增達63%，累計1-7月稅後盈餘為1.67億元，每股盈餘約2.55元。

法人指出，凡甲第三季獲利可望優於預期，主要是各產品線進入旺季貢獻，其中車用連接器第一季佔營收比重約12%，第二季拉升至20%，第三季可望持續攀升，由於該產品毛利率較高，因此帶動獲利走揚。

此外凡甲NB產品、伺服器產品也進入旺季，且9月開始出貨國際大廠伺服器Type C高頻連接器，因此法人調高凡甲第三季獲利，認為單季每股稅後盈餘有機會上看1.5元。

另外專業的AC線材廠—鎰勝，目前產品終端應用中，IT Monitor仍佔大宗，營收比重過半，其餘包括PS4主機及其周邊如VR線材等遊戲機及家電等。今年上半年受惠於銅價走穩及產品組合優化，帶動毛利率走升，累計上半年獲利年增72%，每股稅後盈餘1.72元。

法人預期，鎰勝第三季在IT與遊戲機旺季帶動下，營收將季增兩位數，今年每股稅後盈餘上看3.5元，公司也將在本週五參與證交所的業績說明會，這是保守的鎰勝少見的對外活動。