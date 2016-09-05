〈熱門族群〉樂陞帶衰 遊戲股哀號

2016-09-05

〔記者張慧雯／台北報導〕受到樂陞（3662）因公開收購破局、連吞三根跌停板衝擊，遊戲股上週走勢疲軟，而上週五包括樂陞、鈊象（3293）均以跌停板作收，宇峻（3546）、橘子（6180）等跌幅也不小；法人表示，類股重挫主要是消息面影響因素較大，但8月營收屬旺季，數字應該不至於太難看，建議投資人選擇遊戲股時仍以基本面為要，切莫隨消息面起舞。

樂陞案持續延燒，遊戲股遭流彈波及，樂陞旗下樂美館（4802）甚至傳出上櫃審查恐將受影響，上週五股價一口氣重挫18.26%，以66.79元作收。而樂陞投資人也親赴金管會遞交陳情書，主要訴求有三，包括「請金管會調查中國信託銀行股代失職」、「請金管會要求檢調偵辦詐欺」、「金管會協助應賣人向投保中心求償」。

不過，撇開樂陞案的紛擾，國內多家遊戲公司仍持續簽下好遊戲，甚至合作發展新方向，企圖拿出實力、繳出好成績。鈊象旗下遊戲《三國戰紀》授權給國內營運商唯晶數位開發為手機遊戲《三國戰紀OL》，鈊象除可於第3季認列授權金，未來還可依營收比例拆帳，唯晶數位也期待此款遊戲將可延續《霹靂江湖》的高峰，締造更好的成績。

遊戲大廠智冠（5478）也宣布，子公司遊戲新幹線與台灣麗禾國際簽定代理權，取得中國人潮網路科技手機遊戲《戰南北—雙城對決》台、港、澳三地區的授權營運，將有效挹注下半年業績成長動能。