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群聯火速重編財報 有5年淨利減少

2016-09-05

〔記者卓怡君／台北報導〕群聯（8299）本月1日收到金管會函示，要求重編2009年到2016年上半年共7年半財報，群聯昨傍晚火速公告過去7年半財報，其中有5年的稅後淨利有減少，3年是增加，群聯表示，此數字為目前公司自結財務數字，未來經會計師簽核並經董事會通過後再另行公告。此外，個別公司過去自結財務數字不變，沒有影響。

根據群聯公告，稅後淨利減少的年度，分別是2010年、2012年、2014年、2015年及今年上半年，增加3個年度分別是2009年、2011年及2013年。

群聯8月遭檢舉未於財報揭露與董事長潘健成實質控制的聯東（已更名為曜成）、華威達及永馳間的交易，涉嫌違反證券交易法之財報不實罪嫌，遭檢調搜索，爆發震驚市場的假帳風暴，本月1日金管會要求群聯重編財報，群聯隔日股價跳空開低，一度大跌逾6%。

由於群聯一開始就做好重編財報的準備，在接到金管會要求後，昨日傍晚火速公告更正後各期財報，群聯強調，本公司因應主管機關要求，將聯東電子（已更名為曜成科技）、華威達及永馳集團視為本公司合併報表編製個體，依據上述相關新增合併個體公司2009年至2016年上半年所提供財務報表。

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  • 群聯電子。（記者蔡彰盛攝）

    群聯電子。（記者蔡彰盛攝）

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