| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

〈國際現場〉惠普開價百億美元 出售軟體事業

2016-09-05

英國《金融時報》引述消息報導，惠普企業（Hewlett Packard Enterprise，HPE）正尋求以80億至100億美元出售旗下軟體事業Autonomy，為分拆整個軟體部門計畫的一部分，也是這家曾是最多元化科技綜合企業出脫其資產的最新行動。知情人士指出，HPE已和一些私募基金接觸，在首輪介於70億至75億美元的收購要約後，Vista Equity和Thoma Bravo表態有意尋求收購。

惠普（HP）5年前才以110億美元買下英國軟體大廠Autonomy，這項併購交易被批評為一大失策，不僅買太貴，還出現財務營收造假情況，導致惠普去年因此減記其軟體部門資產88億美元。惠普去年秋季將公司一分為二，HPE發展重心放在網路、儲存、數據中心及相關技術服務上，有別於分拆出來的另一家以電腦和印表機為主的惠普公司（HPI）。HPE持續精簡組織，企業服務部門今年甫以85億美元出售給對手Computer Sciences（電腦科學公司）。

（編譯楊芙宜）

廣告
  • 惠普開價百億美元，出售軟體事業。（彭博）

    惠普開價百億美元，出售軟體事業。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際現場 惠普
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：〈國際現場〉惠普開價百億美元 出售軟體事業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.