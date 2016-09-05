〈國際現場〉惠普開價百億美元 出售軟體事業

2016-09-05

英國《金融時報》引述消息報導，惠普企業（Hewlett Packard Enterprise，HPE）正尋求以80億至100億美元出售旗下軟體事業Autonomy，為分拆整個軟體部門計畫的一部分，也是這家曾是最多元化科技綜合企業出脫其資產的最新行動。知情人士指出，HPE已和一些私募基金接觸，在首輪介於70億至75億美元的收購要約後，Vista Equity和Thoma Bravo表態有意尋求收購。

惠普（HP）5年前才以110億美元買下英國軟體大廠Autonomy，這項併購交易被批評為一大失策，不僅買太貴，還出現財務營收造假情況，導致惠普去年因此減記其軟體部門資產88億美元。惠普去年秋季將公司一分為二，HPE發展重心放在網路、儲存、數據中心及相關技術服務上，有別於分拆出來的另一家以電腦和印表機為主的惠普公司（HPI）。HPE持續精簡組織，企業服務部門今年甫以85億美元出售給對手Computer Sciences（電腦科學公司）。

（編譯楊芙宜）