〈台股青紅燈〉丁克華離不開桂先農?
好奇怪的標題，難道是兩位金融業的最高主官要宣告出櫃了嗎？
當然不是，但是丁克華真的離不開桂先農，這2個政務官之間有何糾結不清的複雜關係，倒是令人急著想掀開覆蓋在2人之間的布幕。
金管會目前是多事之秋，除了兆豐金案之外，還有樂陞案、群聯案，還有苦苦糾纏中信金的尹衍樑案，每一件都是燙手山芋，處理過程稍有不慎恐怕就會招來萬箭穿心，任何人當主委這個位置都很難受，這點我們可充分體會丁克華如坐針氈的感受。
金管會9月1日下令群聯要重編過去7年財報，但是距8月5日檢調搜索群聯的時間， 已過去26日，過去上市櫃公司財報作假的案例不在少數，證券主管單位總是會立即處置，避免衝擊範圍擴大損及投資人權益，但是這次竟要26天後才作重編財報的決定，那這段政府處置期買進群聯股票而蒙受損失的人，可不可以向金管會索賠？
丁克華出身證管會， 對證券管理業務不能說不熟，對最熟悉的證券業務，決策都如此拖泥帶水、猶豫不決，金管會其他的保險及銀行業務，丁克華更是完全外行，這也是他離不開桂先農的原因。林全在行政院召開兆豐金案處理記者會，法務部長邱太三只一人出席，但是丁克華還是得帶桂先農列席，否則恐怕記者會有穿幫的危機。
林全曾說找了7個人都拒絕出任金管會主委，後才找上丁克華出面幫忙，言下之意這個人事案不是適才適所，而是丁克華臨危授命給老同學林全捧場，但政壇之中真的沒有人才，可以出任金管會主委嗎？恐怕實情也非如此，不過對於丁克華百般倚賴副手桂先農的政壇奇景還是大開眼界，所以筆者決定點一首莫文蔚的「如果沒有你」https://www.youtube.com/watch?v=7Zs7JWg9wIA，送給我們金管會主委丁克華，並紀念他與桂先農間堅定且難以取代的情誼。
（紅布朗）
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