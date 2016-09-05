美國非農就業降溫 本月升息機率走低
2016-09-05
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國8月非農就業降溫、就業僅新增15.1萬人，遠低於7月增加27.5萬人，芝加哥商品交易所聯邦利率期貨價格（FedWatch）顯示，金融市場預期美國聯準會（Fed）9月升息機率已降至21%。不過，高盛集團分析師認為，美國已達升息程度，本月升息機率逾50%。
美國勞工部上週五公布的8月份就業新增人數15.1萬人，不如分析師預估的18萬人，勞動市場在6、7月份就業增加人數都超過25萬人之後，進一步降溫；8月份失業率則維持在4.9%不變，不如分析師先前預期降至4.8%。
芝加哥商品交易所FedWatch數據顯示，市場認為9月升息的機率從就業數據公布前的36%大降至21%，12月升息的機率則從59%微降至54.2%。路透對和美國聯準會直接交易的14家大銀行（美國政府公債一級交易商）調查顯示，13家銀行預期今年將會升息一次，但僅3家預測9月會升息。
不過，分析師對美國就業數據的看法兩極。加拿大投資銀行Canaccord Genuity首席策略師杜葉表示，美國最新就業數據疲弱，投資人可以直接推斷9月不會升息了，美國「經濟週期非關多久問題，而是由聯準會政策、短期利率所驅動」。
高盛集團（Goldman Sachs）首席經濟學家哈齊亞斯卻認為，美國8月非農就業新增15.1萬人，已在聯準會對勞動市場改善的預期值之上，美國3至6個月的就業增加平均值都高出上月許多，足夠支持9月升息的可能性升高；聯準會9月20-21日政策例會的升息表決，支持和反對將相當接近。
高盛預期，聯準會今年升息1次機率達80%，9月升息機率55%、12月升息機率降至25%，聯準會9月例會後的聲明和利率預測可能較朝鴿派方向修正。
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