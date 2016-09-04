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學者︰應設經濟犯罪檢察官

2016-09-04

〔記者項程鎮／台北報導〕台大法律系教授陳志龍指出，兆豐銀紐約等分行涉及海外洗錢，金管會等金融監理單位可能涉及怠惰監督；另外，檢察署未設立偵辦經濟犯罪的專業檢察官，導致台灣已成為經濟犯罪天堂。

陳志龍表示，金管會的重要職務多為財經界人士轉任，高層甚至是政治酬庸，既然是政治任命，就不可能發揮應有的監督功能。陳志龍認為，金管會等金融監理單位應任用法律和數學等專業人才，不該政治酬庸，也不能當成另一個金融財經機構，「才能扮演好白血球角色」。

陳志龍表示，德國在二○○二年設立聯邦金融監督單位，對銀行、證券和保險業進行有效監督，扮演白血球角色；台灣的金管單位顯然嚴重不符合人民要求。

陳志龍指出，德國在一九九○年代已設立「經濟犯罪重點檢察官」，反觀台灣，長期以來沒有強力的經濟犯罪專業檢察官制度，加上檢察官「可能被剔除到法院外，變成行政官」。他呼籲，應盡快「改革、改革、再改革」，才能拯救台灣的金融崩解和司法崩解。

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