中投︰借美元是配合資金調度
2016-09-04
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨營事業中投公司繼前天澄清民進黨立委吳秉叡指控「五鬼搬運」，兆豐金自甘掏款配合之後，昨天再度說明，雖然該公司的美元授信額度為五千萬美元，實際借款只有兩千萬美元。
對於外界質疑為何以美元借款而非台幣借款，該公司解釋，是基於借款成本的考量，借款先存在OBU帳戶，當實際要用時，再轉換為台幣運用，與一般借款並無差異，主要係配合公司整體資金調度。
中投公司重申，兆豐金控雖出售兆豐證券（香港）有限公司，但做為本案風險控管的保管銀行並未變動，續由兆豐銀行信託部擔任，中投公司若處分香港金融數據證券公司帳戶的有價證券，所得款項將由兆豐銀行信託部控管，在未全部清償兆豐銀行借款前，中投無法動用款項，因此不會有吳秉叡所擔心的「兆豐銀行借款給中投公司，就像斷了線的風箏，是追不回來了」的情況。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 前女友們這樣說...
- 跨鐵軌去拔菜 8歲女童被自強號撞死
- 《健康充電站》白血病友衛教講座
- 僵了6局苦勝中國 今抗日全力留冠
- 許世楷：新政府應速推台灣入聯
- 馬公惡少砸店 嗆房東少管閒事
- 凌晨遇煞 遭攔車砍人3受傷
- 出門上班被逮 通緝犯︰誰出賣我
- 杭州歐習會 提台灣議題
- 杭州歐習會 習：堅定維護南海主權
- 攔查幼童交通車 揪出3輛違規
- 不等明年 吳總：陳琥本季上一軍
- 李宗賢拋開沮喪 第一安自然就好
- U18台日爭冠 今天不可錯過的精采賽事
- 全教總、家長聯盟 籲蔡堅持改革
- 基隆海上驚見浮屍 疑失足落海
- 兩大排碳國 美中加入巴黎氣候協議
- 創意與產業接軌 宜蘭椅可望量產
- 三氯沙恐影響健康 美下令禁用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Militants blamed for Philippine explosion
- 泰國驚傳火車炸彈攻擊案 半節車廂全毀1死3傷
- 綠讚聲 藍批不能當加稅理由
- 《港立法會今投票》中企「指示」員工 票投親北京候選人
- 凌明玉／回憶的單行道
- 女師畸戀名醫生子 反告元配求償百萬
- 09/04 各報重點新聞一覽
- 跟進電梯拍裙底 竟敢登門求愛
- 《觀察筆記》以偏概全
- 《芭蕾伶娜》舞動經典 「最美麗的天鵝」渴愛
- 畫鳥聽鳥故事 學童認識保育
- 人口老化嚴重 45年後1.3青壯養1老
- 小鋼砲王泓逸 三壘隱形高牆
- 目標世界盃 台南少棒隊開訓
- 米亞星世界：2016.9/4～9/10
- 〈星期專論〉小英執政「低於平盤開出」
- 徐總日又炸裂 益全期許年年轟
- 大王障礙當生日禮 還想拚旅外
- 籲世代互助 青年團體挺年金改革
- 〈看門道評味道〉豬頭骨肉 內行人才懂吃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中投︰借美元是配合資金調度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分