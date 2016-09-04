中投︰借美元是配合資金調度

2016-09-04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨營事業中投公司繼前天澄清民進黨立委吳秉叡指控「五鬼搬運」，兆豐金自甘掏款配合之後，昨天再度說明，雖然該公司的美元授信額度為五千萬美元，實際借款只有兩千萬美元。

對於外界質疑為何以美元借款而非台幣借款，該公司解釋，是基於借款成本的考量，借款先存在OBU帳戶，當實際要用時，再轉換為台幣運用，與一般借款並無差異，主要係配合公司整體資金調度。

中投公司重申，兆豐金控雖出售兆豐證券（香港）有限公司，但做為本案風險控管的保管銀行並未變動，續由兆豐銀行信託部擔任，中投公司若處分香港金融數據證券公司帳戶的有價證券，所得款項將由兆豐銀行信託部控管，在未全部清償兆豐銀行借款前，中投無法動用款項，因此不會有吳秉叡所擔心的「兆豐銀行借款給中投公司，就像斷了線的風箏，是追不回來了」的情況。