中油投資查德油田逾30億 迄仍無回收

2016-09-04

〔記者張慧雯／台北報導〕以「穩定能源自給率」、「促進外交」等名義，中油在美國、加拿大、澳洲、厄瓜多、查德、利比亞等都「探勘油田」業務，但此投資實屬「高風險、高報酬」；查德油田自二○○六年開始投資，十年來至少投入一億美元，至今仍無回收，中油內部私下說：「這片油田稱得上是『雞肋』，食之無味、棄之可惜！」

二○○六年中油在促進外交的壓力下，雖有「探勘支出不計入中油績效」自保性承諾，但台、查斷交後問題叢生，對中油來說，開採風險高，查德油田的距離又遠，運送成本也高；而且，接下來若要進入實際開採程序，花費至少百億元起跳，但若不開採，先前斥資三十多億元的「沉入成本」，還真的猶如石沉大海，讓中油陷入進退兩難的窘境。

中油內部人士表示，中油最早只能針對三個礦區進行評估，因此評估報告結論以「資料過少、無法確實評估」，不建議進行合作案，且中油董監事也對於此礦區持保留態度，認為「風險太高」；但為了配合政策，最後由經濟部、外交部、能源會、行政院等協助背書，且簽約金、開採費用石油基金至少要支出一半以上，最重要的是，查德礦區成本與獲利都不可計入執行單位考評。

中油內部人士直言，「若不是配合政策，根本不可能去查德」，畢竟去非洲礦區開採風險最高，查德礦區除探勘成本外，還有竊賊偷走機器；此外，非洲貧富差距過大，有些貧苦民眾還會搶劫外地人，上、下班都要專車接送，但若遇到凶狠持槍歹徒，就算請當地保安也沒用。

而根據中油去年資料顯示，非洲查德礦區投資累計一億美元，已有四口井挖出油源、日產一至兩萬桶，此外，另新開鑿的兩口井，初步發現也有約兩千萬至三千萬桶的原油蘊藏量。