中國搜刮戰略油田 西方國家警戒
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕隨著油價維持低檔，中國國有企業積極物色海外油田的收購機會，近年來陸續取得俄羅斯、伊拉克、巴西、哈薩克等地油田開採權益，今年還計畫加快在探勘、煉油基地資本投入。不過，中國政府帶頭海外大肆搜刮戰略油田，已引發西方國家警覺；英國《泰晤士報》直指：「中國控制北海石油開採，中國國企鑽油平台成為『戰略武器』。」
英媒稱中國國企成戰略武器
國際原油價格持續徘徊在每桶五十美元以下低檔，歐美企業紛紛減少海外油田曝險之際，中國三大油企卻逆勢而行，儘管上半年淨利年減八十五％，卻「並未積極處理」海外曝險，主要因其隸屬於中國國務院的「國有中央企業」身分，成為北京執行「一帶一路」、插旗戰略能源資產的急先鋒。
美國傳統基金會「中國全球投資追蹤」數據顯示，能源和電力、交通產業占中企近十年來對外投資的一半以上，而中國國家主席習近平上台後提出的「一帶一路」戰略，即以核電、高鐵在內的能源交通領域為優先。
例如，中國石油天然氣（CNPC，中石油）在伊拉克已拿下了艾哈代布、哈法亞、魯邁拉三個油田項目，為在伊投資的外國油企之首；此外，中石油還以五十億美元取得哈薩克卡沙甘油田八．三三％權益、四十二億美元收購莫三比克油氣區塊。
來勢洶洶 中方加快海外投資
中國石化（Sinopec，中石化）繼二○一一年以逾廿六億美元收購美國西方石油公司於阿根廷的全部油氣資產後，去年底達成收購俄羅斯西伯利亞烏拉爾石油化學和天然氣公司（Sibur）廿％股份協議；中石化董事長王玉普近日表示，在低油價下，「將加大海外投資力度」，正在談判一些油田及煉油化工專案。
中國海洋石油（CNOOC，中海油）二○一三年除和中石油取得巴西深海油田廿％開採權外，還以一五一億美元併購加拿大尼克森石油天然氣公司（Nexen），迄今尼克森在北海兩處油田的原油日產量近廿萬桶，成為北海最大原油生產商。《泰晤士報》批評，中海油受中國政府「直接控制」，在收購尼克森時，英國政府居然未能警覺，反觀美國十年前即以國安考量，嚴拒中海油收購美國石油公司；北京在英國敏感行業的利益，應被仔細監督。
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