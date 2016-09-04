蘋果拉貨加持 8月出口可望保正

2016-09-04

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部週三（七日）將公布八月出口統計，多家預測機構認為，八月出口應能維持正成長，因為去年八月基期偏低，加上蘋果新機上市可望有拉貨效應加持，且八月上班天數較多，因此看好八月出口「保正」，但成長幅度不大。

應可維持正成長 幅度不大

台經院副院長邱俊榮表示，從大環境來看，八月跟七月狀況差不多，雖然國際需求依舊不佳，但半導體需求升溫，蘋果iPhone7新機即將上市，帶動電子產品備貨效應，整體產業需求與我國傳統出口結構契合，預估可帶來短期旺季榮景。

元大寶華綜合經濟研究院也認為，八月出口可以「保正」，因為八月工作天數較多，油價也反彈，加上電子產品成長力道支撐，且去年基期低等，八月出口應可維持正成長，且出口值不會比七月的二四一億美元低。

穆迪（Moody’s）、法國巴黎銀行、瑞士信貸銀行等，對八月出口預測則落在成長○％至○．四％之間；澳盛銀行則預測負成長○．五％，兆豐證券預估負成長○．七％，荷商安智ING估負成長三％最悲觀。

不過，邱俊榮提醒，國內產業仍應儘速轉型升級，不能單靠低基期及蘋果新機效應拉抬出口表現；隨著智慧型手機市場飽和、穿戴裝置需求未上升，此次iPhone7新機拉貨效應，能否像過去帶來長達半年榮景還很難說，加上國際經濟情勢依舊嚴峻，雖然下半年出口可望因基期低而逐季回升，但要解讀為景氣回溫，仍言之過早。

出口逐季回升 景氣未必回溫

台經院景氣預測中心主任孫明德也認為，由於基期偏低，出口確實可以逐季回升，但未必代表已穩定回溫；七月日、韓、星、中的出口都持續負成長，只有台灣轉正，代表國際情勢依舊嚴峻，沒有預估的樂觀。

他指出，七月出口能轉正，主要靠電子產品，比較像「矇到期中考考題，一科分數好，變成平均及格」；因此，光看一個月不夠，若出口能連續二、三個月成長，且鄰近國家出口也轉正，才能肯定景氣回溫；至於短期影響出口的關鍵因素，就是即將到來的蘋果iPhone7新機發表，將牽動電子產品走勢。