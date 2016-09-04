唐鳳出手 亞洲矽谷方案完成整合
2016-09-04
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動五大創新產業，要帶動台灣經濟的轉型與升級，一度引發高度爭論的亞洲矽谷推動方案，經行政院長林全親自與新創圈溝通，準政務委員唐鳳也私下協助政院與新創圈對話，終於化解疑慮、完成整合，將於週四的行政院院會通過重新定義後的「亞洲．矽谷」方案。
行政院高層透露，未來將以生態系的概念，在台北、新北與桃園市等提供創新基地的試驗場域；另為滿足新創業者的需求，也將推出「數位經濟」方案，由政務委員吳政忠負責規劃；且政院經修正後決定命名為「亞洲．矽谷」方案，象徵打造「亞洲．矽谷」生態系，要連結亞洲、連結矽谷。
國發會原本要向政院提出打造台灣物聯網與智慧產品的亞洲矽谷推動方案，為五大創新產業打頭陣，但因新創圈質疑「矽谷不是蓋出來的」、「蓋硬體園區想法已過時」；林全決定重新定義亞洲矽谷方案，政院後來先通過智慧機械方案，做為五大創新產業的第一棒。
經行政院副秘書長何佩珊展開數波溝通，包括與知名網路青創家翟本喬、戴季全等人會面，林全也親自與新創圈業者對話，以化解對方疑慮，而準政務委員唐鳳雖然十月一日才正式上任，但她日前以「亞洲矽谷小組」諮詢委員身分，赴政院與新創業私下溝通，協助政院整合亞洲矽谷方案。
據了解，林全曾指出，亞洲矽谷的重點在於人才聚集、法規鬆綁與新創事業的產生，由於各界有創意構想的年輕人非常關心這一部分，因此要把他們關心的部分重新定義；至於新創圈關切的網路發展與相關法規鬆綁，政院將另推出數位經濟方案，以滿足新創業者的期待與需求。
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