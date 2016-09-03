力霸案王令台、王令楣再回籠

2016-09-03

〔記者項程鎮、楊國文／綜合報導〕最高法院昨天審結東森力霸案的虛偽交易等案情部分，依違反證交法等罪，判決王令台三年徒刑，王令楣二年徒刑，王世展三年九月，原已獲假釋的王令台等人，又要坐牢，此外，王令楣、王事展另各判十月、二月徒刑，此部分皆可易科罰金。

另外，前東森集團總裁王令麟更一審時，被判刑三年四月、沒收不法所得二千零二十萬元部分，昨天則被最高法院撤銷發回；本案被告共二十六人，昨天判刑定讞有王令台、王令楣和王事展等十九人，王令麟等七人撤銷發回。

最高法院指出，王令麟撤銷發回有四大理由，包括：更一審沒有比較新舊法的適用情形、犯罪所得計算方式前後不一、王令麟是否適用速審法、證交所對本案的意見書前後不一等四點，要求高院再度更審查清楚。

檢方指控，王令麟等人為填補力霸集團負責人王又曾（已在美死亡）虧損，並讓力霸集團有足夠資金運用，未實質召開董事會，就填寫不實會議記錄和帳冊等資料，製作不實財務報表，掏空力霸、嘉食化、中華商銀、力華票券、友聯產險、亞太固網等公司，並向金融機構詐財，王令麟、王令台、王令楣等人都列為被告。