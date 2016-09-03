電池爆炸 三星全球停售Note7
2016-09-03
月中起國內無條件換機
〔編譯楊芙宜、記者楊綿傑／綜合報導〕在勁敵蘋果下週即將宣布iPhone新機前夕，三星電子昨宣布全球召回開賣僅兩週的Galaxy Note7智慧手機、將全部更換新機，並在南韓、美國、台灣等十個市場下架停售，原因是電池缺陷問題易導致手機充電時起火或爆炸；台灣三星聲明指出，九月中旬起陸續提供全新Galaxy Note7無條件換機服務。
一百萬支 24支有問題
三星聲明指出，大尺寸旗艦新機Note7自八月十九日開賣以來，迄九月一日止，共出現卅五起電池燃燒事故，目前正和供應商進行徹底調查，評估全球可能受影響的電池數量；在消費者安全為首要考量下，決定暫停銷售，且為已購買用戶更換新產品。
三星昨由行動通訊事業部總裁高東真召開記者會，出面道歉。高東真說，目前用戶和電信商約持有二五○萬支，相當於每一百萬支手機中，僅廿四支存在電池問題；預計零組件供應和準備新產品需兩週時間，將從九月十九日起為用戶更換新產品。
首爾IBK證券分析師李承宇（音譯）表示，估計受影響手機約一百萬支，包括南韓四十萬支、海外銷售六十萬支；Note7今年出貨量預期將縮減至一二○○萬支。
三星電子股價在週四宣布延緩該款手機的出貨後重挫二％，週五市場信心部份回復下反彈○．六％。韓國產業通商資源部國家技術標準院已責令三星呈報相關Note7手機電池爆炸調查結果；出現問題的鋰離子電池為三星集團旗下三星SDI所生產，中國合作公司組裝後交貨。
台灣除三星本身以外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信也預計於中旬起陸續提供Note7換機服務。
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