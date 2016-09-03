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擋外國資通訊產品 中恐傷人傷己

2016-09-03

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國商會發表研究報告，指中國以國家安全為由，對資訊與通信科技（ＩＣＴ）產業設置貿易障礙的行為，反使中國蒙受相當大代價；報告指出，預估中國到二○二五年前，國內生產毛額（ＧＤＰ）將損失三兆美元。

8年後GDP將損失三兆美元

美國商會在報告中稱，對全球許多國家的ＩＣＴ產業法律和政策做了全面性檢視，並指出一些國家在經貿政策、法規上愈來愈趨向以國家安全為名，實則採行保護主義；該報告以中國為例，指中國以國家安全為由，對國內ＩＣＴ產業的交易和投資增加貿易壁壘，將對中國的ＧＤＰ產生潛在的長期影響。

美國商會副會長薄邁倫（Myron Brilliant）表示，「在數位經濟時代，數據和資訊必須流動，要從銀行和電子商務系統管理全球供應鏈，幾乎所有的一切都必須跨硬體、跨平台、跨產業，甚至跨過司法管轄區」。

報告中數據顯示，即使以保守方式估計，沒有計算生產量的衝擊及中國輸出海外商品可替代性等影響，中國恐怕還是要面臨每年ＧＤＰ減少一．七七％的損失。

報告中指出，假設中國ＧＤＰ的成長走在樂觀路徑上，ＧＤＰ若逐年減少一．七七％，意味著到了二○二五年將蒙受三兆美元的損失，報告寫到，「而且到了二○二五年，排除海外ＩＣＴ產品，將對國家安全沒有任何意義，只會帶來消費者高昂的消費，並流失眾多就業機會」。

美國商會表示，全球的決策者都正試圖平衡國家安全與全球化ＩＣＴ產業的龐大經濟利益，隨著廿大經濟體（G20）領袖峰會在即，該商會鼓勵各國領導人共同針對此議題進行討論，為的是要促進更創新、靈活、互相連接，及更具包容性的國際經貿活動。

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相關關鍵字： 中國 資訊與通信科技 ＧＤＰ ＩＣＴ
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