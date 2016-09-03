| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶壟罩全台有雨 11縣市豪、大雨特報！ 菲律賓深夜驚傳爆炸！杜特蒂故鄉至少14人喪生 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 財經

樂陞3獨董十聲明 稱沒駁回權

2016-09-03

〔記者張慧雯／台北報導〕百尺竿頭收購樂陞破局後，在套牢散戶不斷呼籲樂陞三位獨立董事應盡快出面說明監督責任下，尹啟銘、陳文茜、李永萍等三獨董終在昨聯合發表十點說明；強調「獨立董事依法沒有駁回權，最終對公開收購做出『中立建議』，不鼓勵也不反對」；也稱「日商百尺竿頭違約之風險，由於公開說明書中均已有公文書格式提醒投資人，因此獨立董事僅提醒投資人應詳閱公開說明書，的確未再特別強調此風險」。

聲明書最後還說，近期許多假消息意圖影響股價，包括樂陞可轉換公司債已到期，只剩三個月，公司財務危機重重，但經查證樂陞可轉換公司債到期日約在兩年半後，不負責任的言論只會造成更多恐慌。

樂陞昨晚宣布實施庫藏股，預計買回六二五○張，買回區間為四十五元至一三○元，買回金額上限為六･二五億元，買回期間為下週一起的兩個月時間內，買回目的是未來要轉讓給員工，藉此激勵員工。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 尹啟銘 李永萍 樂陞 樂陞3獨董 陳文茜
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：樂陞3獨董十聲明 稱沒駁回權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.