樂陞3獨董十聲明 稱沒駁回權

2016-09-03

〔記者張慧雯／台北報導〕百尺竿頭收購樂陞破局後，在套牢散戶不斷呼籲樂陞三位獨立董事應盡快出面說明監督責任下，尹啟銘、陳文茜、李永萍等三獨董終在昨聯合發表十點說明；強調「獨立董事依法沒有駁回權，最終對公開收購做出『中立建議』，不鼓勵也不反對」；也稱「日商百尺竿頭違約之風險，由於公開說明書中均已有公文書格式提醒投資人，因此獨立董事僅提醒投資人應詳閱公開說明書，的確未再特別強調此風險」。

聲明書最後還說，近期許多假消息意圖影響股價，包括樂陞可轉換公司債已到期，只剩三個月，公司財務危機重重，但經查證樂陞可轉換公司債到期日約在兩年半後，不負責任的言論只會造成更多恐慌。

樂陞昨晚宣布實施庫藏股，預計買回六二五○張，買回區間為四十五元至一三○元，買回金額上限為六･二五億元，買回期間為下週一起的兩個月時間內，買回目的是未來要轉讓給員工，藉此激勵員工。