向趙藤雄借錢 張俊宏A千萬

2016-09-03

〔記者張文川／台北報導〕全民電通前董事長張俊宏，先前因挪用公司資金被判刑二年七月定讞，目前在監服刑中，昨又再加一罪；他於二千年以全民電通子公司「台灣大業」名義，向遠雄集團創辦人趙藤雄、力晶半導體創辦人黃崇仁借款共二千四百萬元，私吞其中九五七萬元；台北地院昨依背信、商業會計法「不實憑證」等罪，判處張俊宏一年二月有期徒刑，因適用減刑條例，減為七月徒刑，並追徵沒收九百五十七萬元。可上訴。

判決指出，張俊宏一九九九年起擔任全民電通董事長，隔年兼任台灣大業董事長，同年全民電通另一家子公司「環視多媒體」財務發生困難，發不出員工薪水，張為了解決困境，且自己本身也有龐大私人債務，以台灣大業公司名義向黃崇仁借錢兩次，各借一千萬、四百萬元，又向趙藤雄借一千萬元。

挪用957萬 背信再判7個月

但張只實際匯一四五○萬元進入大業公司帳戶，自己私吞九百五十萬元，事後未經董事會決議即填製不實憑證，將兩千四百萬列為大業借款入帳，再開立大業公司的二四○七萬元支票還給趙藤雄、黃崇仁，使大業蒙受損失九五七萬元。

張俊宏答辯說，公司職權分立、專業分工，他只決定大方針，不可能逐一過問細節，把責任全推給大業財務總監郭源泉。郭男也在此案被起訴，但合議庭調查後認定，大業公司的大、小章都由張親自保管，對資金調度有絕對的主導權，郭男並不知情，認定張違法獲取利益，損害公司利益，構成背信與不實憑證罪，判張有罪，郭源泉無罪。