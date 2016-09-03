巨蛋案 柯文哲：不知老先生腦袋想什麼

2016-09-03

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲與遠雄董事長趙藤雄兩週前談判無交集，大巨蛋解約倒數。柯文哲昨指出，解約也不見得拖到哪裡，談判還是繼續進行，進入法律訴訟是最下策，還有各種協商，「他（趙藤雄）自己要想清楚，我不曉得這老先生腦袋在想什麼？」

遠雄回酸 智商沒柯高

遠雄企業團公共事務室經理楊舜欽回說，趙董的腦袋智商肯定沒有市長柯文哲高，但很清楚爭議該怎麼解決；北市府要求「違法」七項基準納入審查，要再砍商業空間，根本無法自營，遠雄才不曉得市長腦袋在想什麼；如果沒有折衷方式，那就建議市府買回自營。

柯文哲坦言，雙方仍各自表達立場，但遠雄還是要走完程序（台灣建築中心建照變更、七項公安基準審查），現在不管文資審議、環評、都市設計審議委員會，都是公開透明，錄音、錄影，甚至開放網路直播，「你（趙藤雄）不能老是懷疑北市府會不公平，開玩笑、這什麼時代！你還這樣想，我覺得主要是觀念上、他的觀念滿奇怪的。」

解約如聯考 訴訟最下策

至於北市府準備好解約了嗎？柯文哲表示，跟考聯考一樣，盡量準備啦！進入法律訴訟是最下策，還有各種協商；他說，趙柯會中，「我跟他（趙藤雄）講說不能在台北市蓋房子，然後說我不要給你建管處發建照，你這種要求，那台北市長換你做好了。」

柯文哲表示，「我跟他講說過去一年中外界都以為我們刁難，有時候你根本自己已經拖一年多了，在台灣建築中心也審不過，你到底在搞什麼？」趙藤雄堅持不要給北市府審，但建照變更有三程序，一個是台灣建築中心審查，再來是環評、都市設計審議委員會，要三關通過後才能過。

楊舜欽指出，公安改善方案無法像市府用喊價的方式退讓，遠雄巨蛋不是台大醫院、不是公家機關，且沒有國家預算編列，有上萬的員工、家庭要承擔，期限前遠雄當然盡量積極協商，如果沒有折衷方式，那就建議市府買回自營。