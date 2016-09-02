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中國大媽來台買基金 行政院通過

2016-09-02

〔記者李欣芳／台北報導〕為活絡台灣金融市場的資金動能，行政院院會昨拍板，將開放中國大陸投資人及在台的中資投資事業，投資基金及外幣債券，最快今年十一月底就可正式上路，屆時「中國大媽」將可來台購買基金與外幣債券，這將是新政府上任後，首件對中國人士來台投資鬆綁的政策措施，不過，面對民間團體的可能反彈，蔡英文總統指示相關部會再溝通。

金管會昨向行政院院會提出「金融挺實體經濟—三力四挺政策專案」報告，其中金管會將推動開放中國大陸地區投資人及在台的中資投資事業，投資基金及外幣債券。

金管會副主委桂先農說，這次開放不是所謂境內合格機構投資人，不涉及兩岸服貿協議，投資標的是外幣債券跟基金，可以增加資本市場和資金動能，不會對上市上櫃公司股權的控管造成影響，可以解除外界的顧慮，預計最快3個月內可上路。

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