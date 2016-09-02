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社會住宅將保留逾30%給弱勢者

2016-09-02

〔記者李欣芳、蕭婷方／台北報導〕行政院為推動社會住宅，昨院會通過「住宅法修正草案」，除了社會住宅保留給弱勢者入住的比率，由現行十％提高到卅％以上，並將提供一定比例的社會住宅給青年入住，行政院並將這項修法，列為立法院新會期的優先法案。

為提高空餘屋釋出誘因，修法中租賃專章也規範，地價稅及房屋稅得予以適當減免等優惠；此外，也推「包租代管試辦計畫」，預計明年全台試辦一萬戶。

包租代管 明年試辦萬戶

「包租代管試辦計畫」將編列三千萬元，補助六直轄市及其他有需求縣市共一萬戶，由政府或業者承租民間住宅並代為管理，每個直轄市至少一至二個業者協助辦理，承租民間住宅後，透過業者轉租給一定所得以下、且為住宅法規定具特殊情形或身分的房客，租金為市場價格八折以下。

內政部表示，為服務有社會需求弱勢，試辦計畫納入糾紛處理機制、風險控管及修繕義務歸屬等配套措施。

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