雙北市新案議價擴大 85折砍起

2016-09-02

〔記者徐義平／台北報導〕雙北市第二季新案議價擴大，普遍可從85折開始砍價，部分區域甚至可以砍到8折。根據《住展》雜誌調查，第二季北市新案每坪平均開價破百萬，為102萬元，實際每坪成交均價卻為86.4萬元，議價率約15.29%，相較去年同期擴大1.69%，其中中山區、北投區議價率甚至2成起跳。

至於新北市第二季新案每坪平均開價47.3萬元，但每坪成交均價約40.3萬元，議價率約14.80%，相較去年同期擴大1.93%。《住展》雜誌企研室經理何世昌解讀，目前雙北市新案普遍存在15%的殺價空間，因此，欲購屋民眾可以大膽從85折開始砍價。

尤其是近二年來，台北市新建案議價率大致呈現微幅上揚趨勢，今年前二季正式突破15%，其中第一季議價率更高達15.29%，創下金融海嘯以來新高，主因是房市反轉、建案降價所致。

新北市建案議價率更連續三季擴大，從去年第三季議價率約12.73%，一路擴大至今年第二季議價率達14.80%，累積三季議價率擴大幅度達2.07%，何世昌分析，今年新北市其實降價案湧現，而且多數開價不動，實際上底價的降幅則明顯增加，以致議價率持續放大，且有逐漸追上北市的跡象。

至於雙北市殺價空間較大前五名，依序為北市中山區，本季議價率達23.83%、新北市汐止區，議價率達22.63%、新北市八里區，議價率為20.63%、新北市三峽區，議價率約20.24%、台北市北投區，議價率約19.86%；除北投區之外，其餘四個行政區，平均議價率均高達20%以上，相當於可以直接以8折殺價。