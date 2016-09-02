五都8月房屋交易衰退 北市桃園各減近3成
〔記者徐義平／台北報導〕新建案交屋潮已過，加上又進入房市傳統淡季，北、桃8月買氣打回原形。六都地政局陸續發布8月買賣移轉棟數，僅台南市小幅成長約5.30%，其餘五都均呈現衰退，其中以北市、桃園衰退較為明顯，減幅各約29.10%、28.19%，其餘三都衰退幅度5~12%不等。房產業者分析，8月北市沒有大型建案交屋、桃園市的合宜住宅大部分也已完成交屋，在沒有新案交屋潮的支撐下，北、桃的房市買氣也回到原本的低量。
根據六都地政局發布的8月買賣移轉棟數資料，北市為1961棟，相較前月減幅約29.10%；新北市為3836棟，減幅約7.03%；桃園市為2894棟，減幅約28.19%；台中市為2662棟，減幅約5.23%；台南市為1569棟，增幅約5.30%；高雄市為2682棟，減幅約11.75%。
市況低迷 買氣未開
住商不動產企畫研究室主任徐佳馨表示，去年8月受到房地合一紛擾影響，買氣受到很大衝擊，反觀今年8月，整個月都在民俗月中，買氣其實也沒有打開，加上沒有交屋潮加持，整體市況並不如理想。
即便今年全國買賣移轉棟數有可能創下統計以來的新低，不過細看今年表現則是愈走愈穩，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從今年第一季買氣相較去年同期大減32%，第二季則逐步收斂到僅量縮約7.6%，而且到目前最新的8月買賣移轉棟數，其中五都買氣相較於去年同期，均轉為正增長，今年房市有機會開低走高，雖然移轉量仍會低於去年的29.2萬棟，但今年房市交易的體感溫度不會比去年冷。
東森房屋研究中心副理于靜芳分析，8月移轉棟數反映的是，7月下旬至8月中的交易狀況，因受到農曆民俗月影響、房屋稅議題發酵，各都會交易大多縮減，北市、桃園因上月移轉量表現亮眼，在北市排除萬華區新案交屋潮情況下，桃園同樣也明顯在合宜宅交屋潮退去後，回歸基本交易量，加上桃園區、中壢區熱區縮減至約500棟，導致雙雙月衰退近3成，反觀台南市稍稍擺脫上半年地震陰霾，近期安南區、永康區成交量增多，推升交易量增長。
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標題：五都8月房屋交易衰退 北市桃園各減近3成
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