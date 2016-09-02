亞諾法中國新廠明年投產
2016-09-02
〔記者陳永吉／台北報導〕國內檢測試劑廠亞諾法（4133）董事長黃韋伯昨天在法說會上指出，由於中國新廠明年第1季投產，明年來自中國地區的營收可望明顯增加，目前已與多家當地經銷商洽談合作，明年CTC（循環腫瘤細胞）儀器有機會賣進更多中國三甲醫院，未來相關檢測耗材銷售將是另一個成長動能。
今年上半年亞諾法營收來源主要還是抗體及試劑，佔營收比重76.5%，CTC儀器占比僅3.6%，黃韋伯表示，CTC儀器的銷售主要還是以中國為主，目前CTC在中國是相當熱門的項目，預計還可快速成長2~5年，現在亞諾法在重慶的發展腳步最快，其他包括中國東北、杭州也會有成果顯現。
黃韋伯指出，亞諾法這幾年都在做轉型的動作，希望從實驗室研究用的產品轉型至臨床應用的產品，如此一來，產品銷售的量能可望放大，如今轉型成果將可望在明年開始顯現。
黃韋伯表示，中國新廠明年完工後，屆時儀器設備就在當地生產，只要新廠能開始運作，就能透過當地經銷商開始銷售，初期先以儀器銷售為主，但接下來的耗材、試劑等，才會是主要的獲利來源。
至於亞諾法生物標記TGB1則朝伴隨式診斷發展，現與日本BONAC合作，該公司已授權藥廠Toray，預計明年申請進入臨床試驗。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 亞諾法
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 安全無虞？ 遠雄百頁公文不見改善方案
- 豬哥亮暴瘦住院 健康拉警報
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 《當紅妝扮》血色紅唇
- 低脂奶致攝護腺癌？ 學界：沒這回事
- 《秋老虎的逆襲》保養首則Must do
- 希特勒《攻佔羅浮宮》 抓寶敗在窩裡反
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
- 減輕家庭負擔 南投縣府擬辦課後照顧
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 大巨蛋若解約… 歹戲恐得拖5年
- 胃是空的！26歲重殘女 遭母遺棄餓死
- 新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦
- 週日韭菜花節登場 大溪橋重開放
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 自由廣場》破產世代拒絕再玩下去
- 加彭總統大選後暴力 1100人被捕
- 張兆順救火 接兆豐金董座
- 古榮春默默行善 以亡友之名捐款
- 兄弟4響砲 衝破480轟中職紀錄
- 霸凌毀人生 幸遇「過來」警
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 迷姦伴唱妹 惡熟客:等好久
- 《健康充電站》預防醫學講座
- 批不當黨產條例違憲 國民黨聲請釋憲
- 自由廣場》因應歐巴馬拒售潛艦
- 反黑箱課綱衝教部 5人一審判有罪
- 自由廣場》高三亂象
- 澳退休法官 自願代難民被拘
- 蒙古幣貶值 經濟陷危機
- 《問題肌膚Q&A》防曬篇
- 台無茲卡本土病例 應加強入境篩檢
- 農特產加分 小農、小商手作行銷
- 夏日悶熱 汗皰疹和香港腳易惡化
- 《觀察筆記》大哉問
- 報案舊紀錄 送失智婦回家
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：亞諾法中國新廠明年投產
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分