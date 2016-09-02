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亞諾法中國新廠明年投產

2016-09-02

〔記者陳永吉／台北報導〕國內檢測試劑廠亞諾法（4133）董事長黃韋伯昨天在法說會上指出，由於中國新廠明年第1季投產，明年來自中國地區的營收可望明顯增加，目前已與多家當地經銷商洽談合作，明年CTC（循環腫瘤細胞）儀器有機會賣進更多中國三甲醫院，未來相關檢測耗材銷售將是另一個成長動能。

今年上半年亞諾法營收來源主要還是抗體及試劑，佔營收比重76.5%，CTC儀器占比僅3.6%，黃韋伯表示，CTC儀器的銷售主要還是以中國為主，目前CTC在中國是相當熱門的項目，預計還可快速成長2~5年，現在亞諾法在重慶的發展腳步最快，其他包括中國東北、杭州也會有成果顯現。

黃韋伯指出，亞諾法這幾年都在做轉型的動作，希望從實驗室研究用的產品轉型至臨床應用的產品，如此一來，產品銷售的量能可望放大，如今轉型成果將可望在明年開始顯現。

黃韋伯表示，中國新廠明年完工後，屆時儀器設備就在當地生產，只要新廠能開始運作，就能透過當地經銷商開始銷售，初期先以儀器銷售為主，但接下來的耗材、試劑等，才會是主要的獲利來源。

至於亞諾法生物標記TGB1則朝伴隨式診斷發展，現與日本BONAC合作，該公司已授權藥廠Toray，預計明年申請進入臨床試驗。

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