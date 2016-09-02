供給吃緊 南亞科、華邦電、威剛吃補
2016-09-02
〔記者洪友芳／新竹報導〕市場調查指出，因DRAM原廠大幅將產能轉向行動式記憶體與伺服器用記憶體，造成標準型記憶體供給吃緊，帶動8月合約價續漲，預估第4季還有一波更高的漲幅；南亞科（2408）、華邦電（2344）與威剛（3260）等記憶體族群，營運也可望受惠成長。
集邦旗下的記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查顯示，DRAM價格延續7月的漲勢，8月合約價包括DDR3與DDR4的4GB模組仍續上漲，高價到14美元，漲幅約3.7%，均價約為13.5美元，漲幅約2%。DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示，隨著蘋果新一代iPhone將於9月7日正式發表，目前整體供應鏈都進入關鍵備貨期，加上中國智慧型手機需求未見頹勢，記憶體產品包含DRAM與NAND Flash呈現供貨吃緊。
此外，近期伺服器需求也同時增溫，吳雅婷指出，8月伺服器用記憶體合約價開始反轉，甚至逆勢上漲1~3%，迥異於上半年季跌幅都超過10%的走勢。因DRAM原廠大幅將產能轉向行動式記憶體與伺服器用記憶體，造成標準型記憶體供給吃緊，部分客戶第3季追加訂單需用季度價格鎖定（lock-in）買貨，帶動高價達14美元。
南亞科也指出，受惠旺季效應，記憶體需求增溫，價格走穩，3大廠減少標準型DRAM產品轉向儲存型快閃記憶體，整體DRAM供給減少，相較上半年，本季以來DRAM市況好轉，下半年需求會比上半年好。
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