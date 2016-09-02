筆電觸控面板需求大增 友達最受惠
〔記者陳梅英／台北報導〕因為微軟作業更新，根據業者研究，一般主流筆電僅1%會使用到觸控功能，但是多了Windows Ink的功能之後，使用觸控功能的機率增至15%，也由於微軟的差別訂價，更帶動2 in 1筆電搭載觸控市場起飛，據指出，近期HP與DELL對於可觸控面板的強烈需求大幅提升，其中以友達（2409）受惠最大。
市調機構IHS指出，Windows Ink提供了一個全新的PC使用者經驗，類似我們習慣用的手寫，並創造了在鍵盤及滑鼠之外第3個可能的輸入裝置。品牌廠也樂於見到Windows Ink這樣功能的更新，並推出具有觸控功能的筆電。
IHS認為目前可轉式（Convertible）筆電的供應鏈已經完全建立，轉軸（hinge）的成本也逐漸被降低，這意味了在2 in 1筆電與一般筆電之間的成本差異性已逐漸降低。
此外，為了加速2 in 1筆電的普及，微軟對於不同形式的電腦，給予不同的訂價，2 in 1筆電享有較低的作業系統授權金，更進一步拉近了2 in 1筆電與一般筆電成本差異性。
由於北美2 in 1筆電的需求攀升，面板廠陸續接獲來自客戶端對於可觸控面板強勁的訂單需求，特別是HP與Dell。目前on-cell在觸控筆電中成長性最被看好，採取on-cell最主要的好處是可以提供不具有保護玻璃的觸控面板，可將重量降低之外，也降低了整體的生產成本；此外，OGS的觸控螢幕也是另一個不錯的方案。
友達早在2年前就針對筆電推出on-cell技術oTP觸控方案，另外，還有eTP（Embedded Touch Panel）OGS標準型整合觸控面板及in cell內嵌式觸控面板等，成為這波趨勢下最大受惠者，群創（3481）也有推出TOD（Touch On Display）on cell內嵌式觸控面板，在觸控筆電重返市場下，群創也可望受惠。
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標題：筆電觸控面板需求大增 友達最受惠
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