特斯拉財務陷困境 年底前擬增資
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，最新申報文件顯示電動車大廠特斯拉（Tesla）和太陽能板安裝業者太陽城（SolarCity）面臨現金不足的財務困境，特斯拉第3季須支付債券持有人4.22億美元，且年底前還計畫額外增資，來為2公司合併計畫提供財務支持。特斯拉創辦人馬斯克是這2家公司的董事長。
監管文件顯示，太陽城公司面臨流動性短缺的困境，近幾週來雖有15個機構投資者同意收購或入股太陽城，不過，在太陽城併入特斯拉之前很難在公開市場籌得資金。太陽城先前公布，迄6月底的現金為1.46億美元，較1年前的4.21億美元更低。
馬斯克6月提議合併2家公司時，引發爭議。當時部分市場人士認為這項合併交易相當於對太陽城的紓困，馬斯克則予以反駁，稱合併案不僅可為特斯拉節省成本，還可創造出涵蓋電池、太陽能、汽車和重型運輸工具的更多樣化公司。特斯拉發言人表示，2家公司合併是特斯拉向市場提供清潔能源產品整合的最佳方式。
數據公司FactSet統計，截至6月底，特斯拉的股本負債率145.5%，太陽城為375.6%。特斯拉2014年底以來，核心業務消耗超過30億美元現金，經常透過各種管道籌資來維持營運，包括發行新股、可轉換債券等，今年第2季也發行股票融資17億美元，而電動車預售的保證金也增加公司的現金準備。
馬斯克週三受訪指出，他2006年就提出特斯拉在太陽能產業可扮演角色願景的最初計畫，2公司合併旨在消除個別實體彼此業務往來所造成的利益衝突，他自己本身買了太陽城一半債券就是在「凸顯對公司的信心」。
特斯拉在新申報文件中指出，公司可能發行最高1500萬股股票，支付收購太陽城公司及其股東；換股要約對太陽城估值為每股24.16美元、總計24億美元。2公司股東10月將對此交易計畫進行表決。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 安全無虞？ 遠雄百頁公文不見改善方案
- 豬哥亮暴瘦住院 健康拉警報
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 《當紅妝扮》血色紅唇
- 低脂奶致攝護腺癌？ 學界：沒這回事
- 《秋老虎的逆襲》保養首則Must do
- 希特勒《攻佔羅浮宮》 抓寶敗在窩裡反
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
- 減輕家庭負擔 南投縣府擬辦課後照顧
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 大巨蛋若解約… 歹戲恐得拖5年
- 胃是空的！26歲重殘女 遭母遺棄餓死
- 新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦
- 週日韭菜花節登場 大溪橋重開放
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 自由廣場》破產世代拒絕再玩下去
- 加彭總統大選後暴力 1100人被捕
- 張兆順救火 接兆豐金董座
- 古榮春默默行善 以亡友之名捐款
- 兄弟4響砲 衝破480轟中職紀錄
- 霸凌毀人生 幸遇「過來」警
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 迷姦伴唱妹 惡熟客:等好久
- 《健康充電站》預防醫學講座
- 批不當黨產條例違憲 國民黨聲請釋憲
- 自由廣場》因應歐巴馬拒售潛艦
- 反黑箱課綱衝教部 5人一審判有罪
- 自由廣場》高三亂象
- 澳退休法官 自願代難民被拘
- 蒙古幣貶值 經濟陷危機
- 《問題肌膚Q&A》防曬篇
- 台無茲卡本土病例 應加強入境篩檢
- 農特產加分 小農、小商手作行銷
- 夏日悶熱 汗皰疹和香港腳易惡化
- 《觀察筆記》大哉問
- 報案舊紀錄 送失智婦回家
標題：特斯拉財務陷困境 年底前擬增資
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email