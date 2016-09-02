特斯拉財務陷困境 年底前擬增資

2016-09-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，最新申報文件顯示電動車大廠特斯拉（Tesla）和太陽能板安裝業者太陽城（SolarCity）面臨現金不足的財務困境，特斯拉第3季須支付債券持有人4.22億美元，且年底前還計畫額外增資，來為2公司合併計畫提供財務支持。特斯拉創辦人馬斯克是這2家公司的董事長。

監管文件顯示，太陽城公司面臨流動性短缺的困境，近幾週來雖有15個機構投資者同意收購或入股太陽城，不過，在太陽城併入特斯拉之前很難在公開市場籌得資金。太陽城先前公布，迄6月底的現金為1.46億美元，較1年前的4.21億美元更低。

馬斯克6月提議合併2家公司時，引發爭議。當時部分市場人士認為這項合併交易相當於對太陽城的紓困，馬斯克則予以反駁，稱合併案不僅可為特斯拉節省成本，還可創造出涵蓋電池、太陽能、汽車和重型運輸工具的更多樣化公司。特斯拉發言人表示，2家公司合併是特斯拉向市場提供清潔能源產品整合的最佳方式。

數據公司FactSet統計，截至6月底，特斯拉的股本負債率145.5%，太陽城為375.6%。特斯拉2014年底以來，核心業務消耗超過30億美元現金，經常透過各種管道籌資來維持營運，包括發行新股、可轉換債券等，今年第2季也發行股票融資17億美元，而電動車預售的保證金也增加公司的現金準備。

馬斯克週三受訪指出，他2006年就提出特斯拉在太陽能產業可扮演角色願景的最初計畫，2公司合併旨在消除個別實體彼此業務往來所造成的利益衝突，他自己本身買了太陽城一半債券就是在「凸顯對公司的信心」。

特斯拉在新申報文件中指出，公司可能發行最高1500萬股股票，支付收購太陽城公司及其股東；換股要約對太陽城估值為每股24.16美元、總計24億美元。2公司股東10月將對此交易計畫進行表決。