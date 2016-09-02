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三越改裝迎特斯拉 明年第一季開始交車

2016-09-02

〔記者楊雅民、卓怡君／台北報導〕美國電動車品牌Tesla（特斯拉）全球第204個旗艦店昨日正式落腳台灣信義區，新光三越信義新天地積極進行轉型，跳脫一般百貨定位，A11館繼引進百貨業首座劇場後，再打造出全台第1家電動車特斯拉（Tesla）旗艦店，率先開賣的Model S豪華純電動房車，每輛入門價306.1萬元起，預計明年第1季開始交車。

其餘導入的Model S車款後驅車型60、75以及4輪驅動車型60D、75D、90D、P90D，60及75售價為306.1萬元及344.4萬元起，60D、75D、90D、P90D的售價分別為328.6萬元、366.9萬元、412萬元及502.05萬元。

Tesla台灣區域總監范菁怡透露，Tesla原本在亞洲僅選定進軍香港、澳門、日本、澳洲和中國等市場，並沒有台灣，考量台灣是高科技的聚落，且是trend center（趨勢中心），後來決定選定台灣做為Tesla全球第25個新市場。

Tesla在台灣設立旗艦店後，接下來將會在台北、台中、台南、高雄等高速公路沿線設置超級充電站，供車主使用。

此外，也會在全台各地新光三越百貨、好市多量販店、學校、旅館等陸續設置充電站；所有車主也會隨車附送家用充電座，方便就近在家充電。

Tesla亞太區總裁任宇翔表示，Tesla在2010年設立工廠後，至今位於美國加州的費利蒙工廠，年產能為7~8萬輛，累計已交車數量達14萬輛，明年在Model 3出貨帶動下，產能將會提升。

他認為，目前全球每年新車市場達9000萬輛，其中電動車僅占0.2%，認為在綠能趨勢下，電動車勢必成為未來交通方式的主流。

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  • 美國電動車品牌Tesla全球第204個旗艦店今日正式落腳台灣信義區，率先開賣的Model S豪華純電動房車，每輛入門價306.1萬元起，預計明年第1季開始交車。（記者楊雅民攝）

    美國電動車品牌Tesla全球第204個旗艦店今日正式落腳台灣信義區，率先開賣的Model S豪華純電動房車，每輛入門價306.1萬元起，預計明年第1季開始交車。（記者楊雅民攝）

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