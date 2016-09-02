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樂陞董公開信反諷 趙天麟︰像嫌犯自白書

2016-09-02

〔記者鄭鴻達、張慧雯／台北報導〕百尺竿頭違約收購樂陞案延燒。樂陞董事長許金龍昨發公開信反駁，諷「不會被委員打垮」，還說「學生時期曾在大專盃辯論賽上交手，為了續寫我零敗的紀錄，期待回台後雙方能理性辯論」。趙天麟則反嗆表示，與其說這是份公開信，不如說這是「犯罪嫌疑自白書」。

稱過去大專辯論 董座完勝立委

許金龍在信中指出，該案若證券詐欺，那夏普與鴻海精采過招應已詐欺好幾回；趙天麟不修法要求公開收購必須先提保證金，反指控投審會及樂陞與獨董怠忽職守，本末倒置；許金龍還說，他對百尺竿頭同樣恨之入骨，將窮盡法律程序討回公道；有股東哭訴害怕被搞到下市，他將更積極拓展業務，不會被委員打垮。

趙天麟回應表示，與其說這是份公開信，不如說這是許金龍的「犯罪嫌疑自白書」，國內外知名收購案，被收購方的經營者及獨董，都善盡職責確保公司及股東權益，而樂陞經營者及獨董在收購期間未預警可能違約情事，違約後又多次為百尺竿頭說項，啟人疑竇。

他指出，發行可轉換公司債公司經營者、董事及其二等親，依法不得參與配售，而所謂的「額度」正是涉嫌違法主導及介入配售的明證，許金龍自白事件事發後人在東京，且多數時間將停留海外，盼金管會與檢調單位即刻傳喚許金龍及關係人進行調查。

臉書「樂陞收購自救會」也發起今早十一點到金管會抗議，主要訴求有三，包括「請金管會調查中國信託銀行股代失職」、「請金管會要求檢調偵辦詐欺」、「金管會協助應賣人向投保中心求償」。

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