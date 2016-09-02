總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆

2016-09-02

〔記者王俊忠／台南報導〕蔡英文總統重啟產業之旅，昨天下午造訪南科奇景光電，親身體驗該公司極先進的擴增實境（Augmented Reality，簡稱ＡＲ）與虛擬實境（ＶＲ）裝置。總統指出，看到許多影像顯示技術的新科技產品，令她感到相當驚嘆，她領受到最先進的技術與研發能量，感到非常高興，也對於台灣研發的能力更具信心。

蔡英文由經濟部長李世光等人陪同到樹谷園區內的奇景光電，在奇景董事長吳炳昇、執行長吳炳昌帶領解說下，近距離體驗相關下游客戶所開發應用的產品。

奇景光電說明，奇景是顯示器驅動ＩＣ領先廠商，產品應用在電視、筆記型電腦、ＡＲ、ＶＲ等多種消費性電子產品；因投資ＡＲ、ＶＲ相關技術超過十五年，獨特地位使奇景成微型顯示器與相關光學關鍵零組件供應商。

蔡英文在參訪後表示，看到許多來自台灣各地的年輕工程師，在好的團隊領導下，能發揮這麼大領先全球的科技能量，在全球相關領域裡創造這麼高的市佔率，相當令人高興，也使得我們對台灣相關研發能力更有信心。

企業做不到 國家幫忙做

她另認為，有一些地方個別企業做不到，那就要由國家來做；會用國家的力量，把這個產業從技術領先成為全方位領先，這是我們的目標。蔡總統並簽名送給奇景光電，在她的簽名上方還寫下「領先群倫」四個字，由吳炳昇、吳炳昌代表公司接受。

蔡總統昨也在臉書留言指出，在熱門的ＡＲ領域，台灣走在很前面。我們有最先進的技術，也有最有活力的研發人才。政府會支持企業持續投入創新，讓台灣不只技術領先，更要在系統整合、應用服務等等關鍵的區塊，取得全方位的領先。