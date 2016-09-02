勞動部預告7休1 3例外、4原則
〔記者黃邦平、羅倩宜／台北報導〕勞動部昨起預告新解釋令，提供「七休一」規定部分彈性，例如屠宰和客運業，若是因應年節、國定假日的民生需求，可經勞工同意在週期內調整例假；但勞動部強調，同一理由只限彈性調整一次，隨後就要回復每七日有一日例假的規定。
另「勞資雙方協商調整例假同意書」範本要求「四原則」，包括雙方必須簽定實施時間、必須考量勞工健康及安全、勞工可因健康或其他正當理由隨時終止、實施例假原因消失應立即回復原例假日。
同理由限一次 業者批沒解決問題
商總理事長賴正鎰表示，服務業受七休一衝擊最大，但政府這種「只限一次」作法，跟之前談的不一樣，並沒有解決某些行業的問題；包括保全業、旅行業、葬儀業等，都面臨缺工及人力調度困難。賴正鎰說，會持續再溝通，「這也不是勞動部說了算，接下來草案就到立法院，我們會加強跟立委的說明。」
勞動部六月底廢止民國七十五年有關例假彈性安排舊函釋，八月起除了四週彈性工時、責任制行業，其餘約四百卅萬勞工都要恢復勞基法規定的「七休一」；客運等行業紛抗議實際運作有困難，行政院在七月底宣布要重新研擬「裁量基準」，讓特殊行業、特殊狀況下保有彈性；勞動部昨起在官網上公布欄預告草案，八日前接受各界書面意見，預定十月起實施。
8日前接受意見 預定10月實施
勞動部次長廖蕙芳指出，草案中強調原則上勞工不得連續工作逾六日，且彈性調整例假是限制在十四天週期內，即使符合例外條件，也只限單次使用；例如因應中秋連假旅客疏運，台鐵列車駕駛最多可連上十二天班，但隨後就要恢復正常「七休一」，且調整時要以勞工身心健康為重，如果出現不適，勞工當然有權隨時中止。
令釋草案中列舉三種「七休一」例外狀況，第一種是屠宰業、承載旅客的運輸業，因應國定假日公眾生活便利，可適當調整例假；另一類是工作地點在海上、高山或偏遠地區，交通耗時；第三類是在國外、船艦、航空器、闈場或電廠歲修執行職務，也可比照辦理。
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