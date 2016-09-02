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Note 7電池爆炸 三星臉綠

2016-09-02

〔編譯盧永山／綜合報導〕三星電子剛剛復甦的行動部門又遭到重擊！三星電子新款智慧手機Galaxy Note 7在南韓傳出多起電池爆炸起火事件，而且電池還是子公司三星SDI所供應，三星電子已宣布延後對3大電信商的出貨，以進行品質控制測試，並將公布召修計畫。週四2家公司股價重挫，光三星電子市值就蒸發70億美元。

Note 7的電池瑕疵可能重創三星電子，因該公司仰賴這款旗艦手機來維持強勁獲利，並迎戰預定下週發布的蘋果新iPhone。週四三星電子股價收盤下跌2%，三星SDI收盤重挫6.1%，南韓綜合指數僅下跌0.1%。

南韓媒體報導，有多名拿到Note 7的用戶表示，手機電池在正常使用的情況下發生爆炸起火。三星SDI坦承，Note 7電池是該公司供應，但未接到電池有瑕疵的報告。三星電子已展開電池爆炸事件的調查，但從網路上曝光的資料來看，手機電池爆炸可能是使用非官方充電器所引起。

市場研究機構IDC分析師馬伯遠表示：「對三星電子而言，這是很掃興的事情，特別是外界好不容易對Note 7這樣的產品感到興致勃勃。蘋果即將發布新iPhone，將使三星電子面臨更大的壓力，須儘速處理電池爆炸事件。這件事情來的真不是時候。」

三星電子並未說明，除了南韓市場，其他市場是否也發生類似的電池爆炸事件。

南韓媒體報導，三星電子將很快對出問題的Note 7手機宣布召修計畫，用戶可以更換新電池，但不能換新手機。

去年三星電子推出的螢幕可彎曲手機Galaxy S6 edge出現產能不足問題，導致該公司營收下跌，若無法儘速處理Note 7的電池瑕疵，三星電子今年可能重蹈覆轍。

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  • 三星電子新款智慧手機Galaxy Note 7在南韓傳出多起電池爆炸起火事件，而且電池還是子公司三星SDI所供應，三星電子已宣布延後對3大電信商的出貨，以進行品質控制測試，並將公布召修計畫，週四2家公司股價重挫。（美聯社）

    三星電子新款智慧手機Galaxy Note 7在南韓傳出多起電池爆炸起火事件，而且電池還是子公司三星SDI所供應，三星電子已宣布延後對3大電信商的出貨，以進行品質控制測試，並將公布召修計畫，週四2家公司股價重挫。（美聯社）

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