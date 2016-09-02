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OPEC會前 沙國表示不增產

2016-09-02

〔編譯王惠慧／綜合報導〕石油輸出國家組織（OPEC）即將在本月舉行會議，會前沙烏地阿拉伯能源部長法里（Khalid al-Falih）表示，將不會提高原油產量，使得市場供應量氾濫；法里也指出，目前原油庫存高於通常水準，油市正處於「飽和」狀態。

儘管石油價格下跌、世界經濟放緩，最大產油國沙烏地阿拉伯未顯露出一絲擔憂。該國能源部長法里在本月OPEC會議前，接受當地媒體阿拉伯衛星電視台訪問時表示，將不會提高產量使市場供應氾濫，他說，「市場目前已處於飽和狀態，而原油庫存量也高於通常水準，近期並未有特別的需求，必須讓我國產量達到最大值」。

法里表示，中國對石油的需求「非常健康」，而印度的消費量則是「十分良好」，另外他也指出，由於沙國當地延布（Yanbu）及朱拜勒（Jubail）兩城鎮的消費量上升，加起來兩地消費量可達每日80萬桶，因此國內消費量獲得成長。

日前法里在出訪亞洲買家（包括最大客戶中國）時曾表示，沙烏地阿拉伯每日石油生產量可達1250萬桶。然而，由於原油供給不斷增加，包括美國頁岩油帶來的挑戰，沙國為了保持其在市場上的份額，石油生產量正在接近歷史最高點，且價格較2014年高峰暴跌了50%。

今年8月油價上揚7.5%，市場預期本月在阿爾及爾舉行的OPEC會議將帶來新的協議，以調整目前市場的情況，法里上週受訪時雖排除減產選項，但他表示，石油凍產若發生，將是「正面的」。

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  • 沙烏地阿拉伯能源部長法里表示，將不會提高原油產量，使得市場供應量氾濫。（法新社）

    沙烏地阿拉伯能源部長法里表示，將不會提高原油產量，使得市場供應量氾濫。（法新社）

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