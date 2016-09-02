| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

韓進海運破產 南韓出口受挫

2016-09-02

〔編譯王惠慧／綜合報導〕南韓最大貨櫃船公司「韓進海運」（Hanjin Shipping）聲請破產後，港口擔心韓進付不出款項，不讓韓進貨運船停泊，船隻在海上動彈不得，將打亂樂金電子等供應商預定在年底購物季前出貨的安排。

一名不願透露身分的韓國航運官員向《韓國經濟日報》表示，週三韓進海運在向首爾法院遞交破產接管聲請後，由韓國出港的海運運費激增50%，韓進海運的主要路線，從韓國釜山運往美國洛杉磯的運費，已從每FEU（40呎貨櫃計算單位）1100美元上漲55%至1700美元。

彭博報導，因貨運船隻困在海上無法靠港，影響到消費品供應商的出貨，全球第2大電視機製造商樂金電子（LG Electronics）表示，已開始著手為其產品尋找新的貨運公司，即使韓進有意解決運送貨品船隻被滯留問題；樂金約有15%至20%家電透過韓進運往美國。

韓進為世界第7大海運公司，擁有2.9%的市場份額。從亞洲運送電視機、汽車與運動鞋至北美，大約需要10天，運至荷蘭鹿特丹則需要30天，包含樂金電子在內的消費品供應商，為了趕上感恩節及耶誕節的年底購物熱潮，必須在此前做好貨運排程，而韓進風波將打亂他們所有安排。

廣告
  • 圖為8月初韓進船隻於釜山新港。（路透）

    圖為8月初韓進船隻於釜山新港。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 破產 韓進海運
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：韓進海運破產 南韓出口受挫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.