韓進海運破產 南韓出口受挫
2016-09-02
〔編譯王惠慧／綜合報導〕南韓最大貨櫃船公司「韓進海運」（Hanjin Shipping）聲請破產後，港口擔心韓進付不出款項，不讓韓進貨運船停泊，船隻在海上動彈不得，將打亂樂金電子等供應商預定在年底購物季前出貨的安排。
一名不願透露身分的韓國航運官員向《韓國經濟日報》表示，週三韓進海運在向首爾法院遞交破產接管聲請後，由韓國出港的海運運費激增50%，韓進海運的主要路線，從韓國釜山運往美國洛杉磯的運費，已從每FEU（40呎貨櫃計算單位）1100美元上漲55%至1700美元。
彭博報導，因貨運船隻困在海上無法靠港，影響到消費品供應商的出貨，全球第2大電視機製造商樂金電子（LG Electronics）表示，已開始著手為其產品尋找新的貨運公司，即使韓進有意解決運送貨品船隻被滯留問題；樂金約有15%至20%家電透過韓進運往美國。
韓進為世界第7大海運公司，擁有2.9%的市場份額。從亞洲運送電視機、汽車與運動鞋至北美，大約需要10天，運至荷蘭鹿特丹則需要30天，包含樂金電子在內的消費品供應商，為了趕上感恩節及耶誕節的年底購物熱潮，必須在此前做好貨運排程，而韓進風波將打亂他們所有安排。
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