歐盟重罰蘋果 美議員要求報復
2016-09-02
〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟以愛爾蘭給予蘋果的租稅優惠措施為非法補貼，要求蘋果補繳145億美元稅款給愛爾蘭，引發美國不滿。由於美國稅法允許聯邦政府可對歐洲企業課2倍稅率的權力，部分國會議員施壓聯邦政府藉此反制歐盟，但專家認為，歐巴馬政府不太可能採取這種激烈報復行動。
根據美國稅法第891條，聯邦政府若認為美國企業遭到歧視性待遇，美國總統可對任何國家公民和企業的稅率提高1倍。這一條款於1934年通過，但從未使用過。
美國財政部週三拒絕評論華府是否會採取上述激烈措施，但包括共和黨聯邦參議員海契（Orrin Hatch）和民主黨聯邦參議員懷登（Ron Wyden）在內的國會議員，已施壓歐巴馬政府考慮執行稅法第891條，因他們認為歐盟執委會針對美國企業的追稅行動「太超過」。
南加州大學教授克萊巴德（Edward Kleinbard）表示：「只有少數分析師認為這是可行的選項，但他們似乎想把全球貿易秩序置於風險中。 」
美國財長路傑克表示，歐盟執委會的行動似乎特別針對美國企業，要求蘋果補繳145億美元稅款，根本就是奪取原應進入美國國庫的稅金，但他未提及美國會採取何種因應措施。
美國財政部一發言人表示，該部將與歐盟合作，避免稅基流失。法律學者認為，歐巴馬政府極不可能對歐盟採取激烈的報復行動，因歐盟是美國最親密的盟友和最大的貿易夥伴。
此外，蘋果執行長庫克接受愛爾蘭 「獨立報」訪問指出，歐盟以蘋果繳的稅率過低為由，裁定蘋果須補稅145億美元給愛爾蘭，這根本是「政治抹黑」，反美的偏見可能在背後主導。
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