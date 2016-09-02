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〈國際現場〉UNIQLO也力行南向政策

2016-09-02

彭博報導，日本休閒服飾連鎖店UNIQLO（優衣庫）正在東南亞全力衝刺！UNIQLO位於新加坡烏節路的東南亞最大旗艦店今（2日）將開幕，3層樓商場面積達2700平方公尺，母公司成衣零售商迅銷公司（Fast Retailing）期望藉由在美國、倫敦和亞洲各地展店，降低對本國市場的依賴，重振先前獲利低迷情況。這家旗艦店將是UNIQLO在新加坡的第25家店面，在東南亞的第130家據點。

國際平價成衣品牌H&M、Zara都是UNIQLO的競爭對手，迅銷社長也是日本首富的柳井正希望在2020年前營收達5兆日圓（480億美元）。不過，日本摩根大通證券分析師村田太郎指出，UNIQLO在東南亞擴張雖有助於迅銷達到預期營收目標，但要在3年內達成目標「並不容易」。（編譯楊芙宜 ）

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  • UNIQLO也力行南向政策容易。（取自UNIQLO官網 ）

    UNIQLO也力行南向政策容易。（取自UNIQLO官網 ）

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