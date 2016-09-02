金管會下令 群聯重編過去7年財報
〔記者卓怡君、王孟倫、張慧雯 ／台北報導〕群聯（8299）假帳風波出現新進展，金管會正式發函要求群聯重編2009年至2016年第2季財報，並在20天內辦理，對此，群聯表示，日前已做出重編財報的最壞打算，一切已在進行中，財報完成後將交由會計師查核再行公告。至於外界高度關注財報重編後，獲利數字是否會有影響，群聯強調，每一分獲利都是真的，一分都不會少。
證期局長王詠心表示，群聯若未能在20天內重編財報，金管會將進行處分。
櫃買中心表示，經與金管會證期局討論後，認定群聯子公司有部分年份的財報需要重編、部分則是更補正即可，櫃買指出，今年第二季群聯已揭露子公司關係人交易的部分，因此回溯回去，要去看關係人交易的影響數，是否重編要依證交法施行細則第6條規定辦理，並非每一年都要重編，有些年度影響較小的只要更補正就好，但不影響今日開盤交易，沒有暫停交易的處分。
群聯爆發假帳風波，該事件主要是遭檢舉未於財報揭露群聯董事長潘健成實質控制的曜成（2年前併為子公司）、華威達、永馳3家公司之間的交易，昨群聯公告接到金管會來函要求重編財報，群聯表示，因主管機關要求，認為應將聯東電子（已改名為曜成科技）、華威達科技、永馳集團視為本公司合併報表編製個體，納入本公司合併財務報表，重編及更補正2009年至2016年第2季各期財務報告。
群聯表示，公司估計重編及更補正金額尚不致重大影響本公司重編及更補正年度之損益及股東權益金額，惟重編及更補正之詳細損益影響金額，待確認後將另行公告，重編及更補正後之相關期間財務報告將由董事會專案委託會計師查核（核閱），並經董事會通過後將重行公告申報於公開資訊觀測站。
群聯假帳事件爆發以來，因外界質疑聲浪不斷，群聯內部就做好重編財報的最壞打算，也已著手進行財報重編，公司表示，將會儘快在期限內完成相關作業。
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標題：金管會下令 群聯重編過去7年財報
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