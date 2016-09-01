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昇恆昌預購網站 年底業績衝億元

2016-09-01

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣免稅龍頭昇恆昌在第二代總經理江建廷接班後，積極創新，昨日正式推出昇恆昌免稅預購網，獨創旅客可透過通訊軟體和親友分享購物的智慧服務，江建廷表示，昇恆昌免稅預購網年底前將有300個一線品牌、上萬件免稅商品上線，年底業績可望突破億元關卡。

江建廷表示，去年桃園機場流量3500萬人次，可購物時間只有30分鐘，是旅客最常遇到的問題，免稅預購網可提供旅客更方便的選擇，起飛前7天至4小時均可下單，目前會員數約10萬人，預計年底可達50萬人。

昇恆昌免稅預購網為慶祝上線，推出5重絕對獨家優惠，包括每日特選商品3折起、現金折抵最高10%、不限金額下單禮、滿額購與會員購物金。

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