傳吳當傑將掌華南金 呂桔誠昨接台銀董座
2016-09-01
〔記者盧冠誠／台北報導〕「兆豐案」不斷延燒，並牽動公股金融機構人事洗牌，前華南金（2880）董事長徐光曦轉赴兆豐金（2886）滅火、善後，無奈短短半個月就被犧牲掉，留下的華南金董座一職，現由原先傳出的前立委李桐豪，轉為土地銀行董事長吳當傑接任。
對此，吳當傑昨以「純粹是報派，也未獲府院長官徵詢」回應。不過，據了解，吳當傑9月3日即將解除3年「旋轉門條款」限制，很有可能下週就會由土銀轉赴華南金。
對於傳出將由吳當傑出任華南金董座，華南金代理董事長林明成僅說：「媒體總是比我們早知道。」
華南金董事長屬公民共治，依往例董座人選除會尊重民股（板橋林家），還要在金融圈具有一定份量，前董座包括王榮周、劉燈城等人，都曾任財政部次長，吳當傑亦曾經歷該職務；一開始傳出李桐豪打算接下華南金，不僅金融圈傻眼，還引起綠營內部極大反彈。
相較於過去政黨輪替，通常各公股金融機構6月開完股東會後，相關董座就會進行一波大換血，但這次民進黨重新取得政權，多數人事案仍「卡卡」。
吳當傑於520後真除土銀董座，成為新政府首位公股行庫人事案，隨後外界即議論紛紛，甚至有人質疑公股金融機構人事卡住，就是在等吳度過旋轉門條款。
至於身兼政策任務、國銀龍頭台灣銀行董事長一職，則是等到昨日才正式由前財長呂桔誠接下，呂桔誠昨天上任後表示，「我現在就要準備去看稽核室了」，他表示，交接後首宗任務就是去查看台銀稽核處，希望銀行落實法遵和稽核工作，希望台銀可穩健發展。
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